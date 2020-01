Ballando con le Stelle, una delle storiche ballerine del cast lascerà il programma a breve: l’annuncio ufficiale della professionista

Ballando con le Stelle, arrivato ormai alla 14 esima edizione, non smette di appassionare milioni di telespettatori, che ogni anno seguono accaniti la competizione. Il talent show, è andato in onda per la prima volta nel marzo del 2005 e da allora non ha fatto altro che riscuotere un enorme successo. Sono molte le edizioni in cui si è spalleggiato con il talent di Maria De Filippi, in onda quasi sempre in contemporaneo, però sulla Mediaset. Sin dalla prima edizione si sono fatti notare i ballerini professionisti, che nel corso degli anni, hanno ballato con alcuni dei volti più importanti del mondo dello spettacolo, Italiano e non. I professionisti che con amore e dedizione, hanno investito tutto il loro sapere e il loro talento, per poter insegnare ai principianti delle basi di danza con cui esibirsi. Nel corso degli anni si sono susseguiti tantissimi ballerini, che hanno preso parte al cast del talent e molti di questi solo per 1 o 2 edizioni. Molti sono invece i ballerini che sin dalla primissima puntata hanno lavorato al fianco della conduttrice Milly Carlucci per regalare ai telespettatori uno spettacolo meraviglioso. Una di queste insegnanti e professioniste di danza, però, a breve lascerà il programma, vediamo di chi si tratta…

Ballando con le Stelle, una storica ballerina lascia il programma: l’annuncio

Come vi abbiamo annunciato anche sopra, una delle storiche professioniste del corpo di ballo di Milly Carlucci, purtroppo lascerà il programma e non la vedremo nella prossima edizione. L’artista di cui stiamo parlando ha preso parte al reality dalla primissima stagione, ballando con personaggi del calibro di Fabrizio Frizzi, Biagio Izzo, Stefano Bettarini, Alex Belli, Raz Degan, Roberto Farnesi, Giulio Berruti, Iago Garcia, Antonio Palmese, Amedeo Minghi…

Stiamo parlando di Samanta Togni! La ballerina ha dichiarato al settimanale gente: “Ballando mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così, io dico no“.