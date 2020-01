In una delle sue recenti Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si riprende senza pantaloni: il ‘particolare’ zoom proprio lì infiamma Instagram.

Continua la formidabile vacanza in Argentina di Cecilia Rodriguez. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie in montagna, la sorella minore di Belen ha deciso, insieme alla sua famiglia e al suo fidanzato Ignazio, di ritornare nella loro terra d’origine. Nonostante siano in Italia da diversi e numerosi anni, i Rodriguez, com’è giusto che sia, sono molto affezionati e legati alle loro origini. E proprio per questo motivo, appena possono non perdono occasione di ritornarvi. In questo ultimo periodo, infatti, Cecilia condivide numerosissime foto mentre, visibilmente felice, è in Argentina. Su Instagram, come sappiamo, condivide tutto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha pubblicato un’IG Stories davvero fantastica. Cecilia, infatti, si riprende senza pantaloni, ma ciò che infiamma tutti è quel ‘particolare’ zoom proprio lì. Ecco di che cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez senza pantaloni: quel particolare zoom proprio lì non passa inosservato

È molto attiva sui social, Cecilia Rodriguez. La bellissima argentina è, infatti, molto solita condividere tutto ciò che le accade su Instagram. E non solo. Già in diverse occasioni, vi abbiamo parlato di sorprendenti ed entusiasmanti scatti fotografici che la sorella minore di Belen si è dilettata a condividere sui suoi canali social. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la giovane modella si è ripresa letteralmente senza pantaloni. Immagini ‘scandalose’? Nient’affetto. Cecilia indossa il costume, ovviamente. Tuttavia, ciò che, senza alcun dubbio, avrà catturato l’attenzione non soltanto è la smisurata bellezza e il fisico da urlo dell’argentina, ma anche quel particolare zoom che la Rodriguez fa allo specchio. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio lì che Cecilia Rodriguez fa lo zoom con la sua fotocamera. Pochissime settimane fa, infatti, vi abbiamo parlato del piercing che l’argentina ha voluto fare all’ombelico. Ed è proprio questo che, pochissime ore fa, ha voluto mostrare ai suoi followers. Ovviamente, è davvero impossibile non far cadere gli occhi anche sul suo fisico.

Cecilia ed Ignazio, a quando il matrimonio?

Hanno da poco festeggiato i due anni d’amore, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Eppure, non si parla ancora di matrimonio. Certo, sono ancora molto giovani. È più che normale, quindi, che il discorso non venga ancora preso in considerazione. Fatto sta che il loro amore è più unico che raro. E sarebbe davvero molto bello poterli vedere insieme sull’altare, no?

