Chiara Ferragni e le sorelle fotografate di nascosto: sono state ‘beccate’ proprio in quel momento; diamo un’occhiata allo scatto che non è passato inosservato.

Di influencer al giorno d’oggi ce ne sono a milioni. Ma, tra le italiane, è lei la regina assoluta dei social. Parliamo di Chiara Ferragni, la biondissima moglie del rapper Fedez, che sul web è diventata una vera e propria star. Partendo da un semplice blog dedicato al mondo della moda, Chiara ha costruito un vero e proprio impero digitale, diventando modella e influencer di fama mondiale. Ma la bellissima Chiara non è la sola Ferragni ad essere diventata popolare sul web. Anche le sue sorelle, Valentina e Francesca, vantano un numero enorme di followers su Instagram. E, proprio sul social network preferito dai vip, le tre si mostrano spesso insieme, dando prova del legame speciale che le unisce. E anche qualche ora fa, Chiara ha pubblicato uno scatto in compagnia delle sorelle. Uno scatto ‘molto particolare’. Il motivo? Le tre bellissime Ferragni sono state beccate a loro insaputa, proprio in quel momento…Ecco cosa stavano facendo!

Chiara Ferragni e le sorelle fotografate di nascosto: ‘beccate’ mentre dormono

“Le belle addormentate”. No, non è il titolo di un nuovo cartone animato, ma potrebbe essere quello dello scatto postato qualche ora fa da Chiara Ferragni sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nella foto, la bellissima influencer si mostra in foto con le sue amate sorelle, Francesca e Valentina. Ma le tre sono state ‘beccate’ in un momento molto particolare: mentre dormono in macchina, al ritorno dalle vacanze a Dubai, dove sono state per le festività di Natale e Capodanno. Uno scatto davvero divertente, che non poteva passare inosservato. Una valanga di commenti ha invaso il post pubblicato dalla Ferragni, che ha voluto condividere, con la sua solita autoironia, questo momento con i suoi followers:

“Il mood delle sorelle Ferragni al ritorno dalle vacanze”, è questa la didascalia che Chiara Ferragni scrive alla sua ultima foto pubblicata su Instagram. Da sinistra, le sorelle Francesca e Valentina dormono beatamente, così come la sorella maggiore. Uno scatto divertente e allo stesso tempo molto ‘dolce’. Che dimostra tutta la semplicità di Chiara, che nonostante l’enorme popolarità ama prendersi in giro e scherzare con i suoi fan. E voi, seguite le sisters Ferragni su Instagram?