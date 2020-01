Pochissime ore fa, Chiara Nasti è stata ripresa di nascosto dal suo fidanzato Ugo Abbamonte: ecco cosa stava facendo l’influencer napoletana.

È ancora alle Mauritius, Chiara Nasti. Insieme alla sua famiglia e al fidanzato Ugo Abbamonte, la giovanissima e bellissima influencer è ancora in vacanza in un posto davvero paradisiaco. Lo testimoniano le numerose foto che, sia lei che sua sorella Angela, condividono sul loro profilo social. Entrambe sono molto attive sui loro rispettivi profili Instagram. In primis, Chiara. Che, già in diverse occasioni, è stata la protagonista di racconti e rivelazioni davvero incredibili ai suoi followers. Così come quando ha raccontato, alcuni giorni fa, di aver trascorso una brutta nottata causata dal suo sonnambulismo. Fino a quando, pochissime ore fa, è stata ripresa di nascosto dal suo fidanzato in un preciso momento della sua giornata. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa.

Chiara Nasti ripresa di nascosto da Ugo proprio in quel momento: cosa stava facendo l’influencer

Chiara Nasti ed Ugo Abbamonte sono super innamorati. Nonostante l’estate scorsa non abbiamo trascorso un periodo molto facile per la loro storia d’amore, il sentimento è stato più forte di tutto. In fondo si sa: l’amore non è bello se non è litigarello. Le incomprensioni ci sono e ci saranno, lo sappiamo. Ma la vera e propria prova d’amore consiste nel superarle. E loro due lo sanno bene. È proprio per questo motivo che, risolte tutte le incomprensioni, sono ritornati insieme più innamorati che mai. Lo testimoniano le continue dediche e foto che la giovane influencer condivide sul suo profilo social. Questa volta, però, è stata lei ad essere la protagonista indiscussa di un video del suo fidanzato. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Chiara è stata letteralmente ripresa di nascosto dal suo fidanzato Ugo. E sapete cosa stava facendo? Da come si vede in alto, la giovane influencer era intenta a farsi fare la treccia dalla sua bellissima mamma Gabriella. Insomma, come si suol dire: ‘La mamma è sempre la mamma’.

Brutto spavento per papà Enzo

Ancora prima di Natale, la famiglia Nasti ha vissuto un brutto spavento. Il capofamiglia, infatti, è stato urgentemente operato in seguito ad un malore avvertito. Tuttavia, nonostante lo spavento, tutto è andato alla grande. Nonostante la necessaria operazione, papà Enzo si è ripreso davvero alla grande. Lo si evince chiaramente dalle continue foto che le due sorelle napoletane condividono in sua compagnia.

