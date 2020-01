Cristina Parodi pubblica la foto della figlia: ecco come è diventata

La foto della figlia di Cristina Parodi fa impazzire Instagram: la somiglianza è incredibile. “Potrei dirvi che sono io a 17 anni”.

Cristina Parodi ha una bellissima famiglia. Più volte, ospite di diversi programmi televisivi si è detta felicissima. La sua carriera è ottima, la sua vita privata e amorosa procede a gonfie vele e per quanto riguarda i figli si è detta super soddisfatta. Da poco infatti la conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto della figlia che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan.

I figli di Cristina Parodi e lo scatto con Angelica

Cristina Parodi è sposata con Giorgio Gori dal 1995. I due stanno insieme da moltissimi anni e il loro amore non accenna a diminuire. Vivono a Bergamo, città di cui Giorgio è Sindaco, e hanno tre figli: Angelica, Alessandro e Benedetta. Proprio lo scatto con la figlia Angelica ha fatto impazzire i fan. La somiglianza tra lei e la ragazza è evidente tanto che la Parodi stessa ha scritto su Instagram che poteva ingannare tutti dicendo che nello scatto era lei a 17 anni. Unica differenza? Il colore degli occhi. Quelli di Angelica sono chiari mentre Cristina ha sempre avuto gli occhi scuri. Per il resto tra madre e figlia c’è una somiglianza incredibile, diciamo che è difficile non riconoscerla insomma!

La carriera di Cristina Parodi: dagli anni ’80 ad oggi

Cristina Parodi oggi come in passato, è sempre stata una bellissima donna e la sua carriera ne è stata la prova. Dopo una laurea in Lettere alla Cattolica ha iniziato la sua carriera in tv lavorando in piccole emittenti fino al 1988 quando ha debuttato a Odeon TV in trasmissioni di sport. Nel 1990 arriva a Mediaset e conduce Calciomania insieme a Maurizio Mosca e facendo poi l’inviata di Pressing. A lei, Enrico Mentana, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici dobbiamo la nascita del telegiornale di Canale 5. Dopo un anno però si è lanciata nel mondo del talk e ha condotto Verissimo per molte stagioni con un successo incredibili. Nel 2005 è tornata, su richiesta del direttore, a condurre il TG5 .

La carriera di Cristina Parodi è quindi all’insegna del successo. A parte qualche scivolone di programmi televisivi non vincenti, come i due su La7, il mondo lavorativo della Parodi è nettamente ricco di successo e sempre propositivo nell’ottica di crescere e di fare una televisione molto interessante e culturalmente accattivante. Ospite di diverse trasmissioni televisive si è dichiarata molto contenta, sia della sua vita professionale che della sua vita lavorativa.