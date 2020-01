Grande Fratello Vip, Serena Enardu in studio: cosa è successo subito dopo la puntata di ieri del reality più spiato della tv.

È iniziata ieri, 8 gennaio 2020, la quarta scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione attesissima, al timone della quale c’è lui, Alfonso Signorini, per la prima volta nel ruolo di conduttore del reality. Un’edizione, questa, ricca di ‘stra-vip’, come li chiama Signorini. E nella prima puntata solo una parte dei concorrenti è entrata nella Casa più spiata d’Italia: il cast completo si comporrà venerdì 10 gennaio, con la seconda puntata d’esordio dello show. Ma, tra i personaggi che hanno fatto il loro ingresso in casa ieri, c’è stato forse uno dei più attesi dell’intera edizione: parliamo di Pago, ex concorrente di Temptation Island Vip. Nel reality dei sentimenti, Pago ha appassionato tutti con la sua storia d’amore con Serena Enardu. Una storia che non è finita bene: i due si sono lasciati proprio al termine di Temptation Island. Ma, a quanto pare, Serena sente di dover ancora chiarire qualcosa con il suo ex. Ed è per questo motivo che, ieri, era in studio al Grande Fratello. Per lei, un televoto che stabilirà se potrà entrare in Casa, per una settimana, e parlare con Pago. Ma ecco cosa è accaduto subito dopo la puntata.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu: il televoto non sembra convincere i telespettatori

Serena Enardu è ancora innamorata di Pago? Per Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip, sì. L’argentina vede un sentimento forte nella commozione della bella sarda e nel modo in cui parla del suo ex. Diverso è il parere dell’altro opinionista del reality, Pupo, che vede nella ‘mossa’ di Serena un tentativo di cercare visibilità. Ma come andrà a finire tra la Enardu e Pago? Ebbene, a decidere se i due potranno avere un confronto siete proprio voi da casa, attraverso un televoto che durerà 48 ore, fino alla puntata di domani. Tramite la votazione, si potrà decidere se Serena dovrà entrare in casa, per una settimana, con la possibilità di chiarire finalmente con il suo ex. Una presenza che ha spiazzato tutti, quella di Serena nello studio del reality condotto da Signorini. E, subito dopo, sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio. Una pioggia di commenti su quella che è stata, senza dubbio, la storia più appassionante di questa prima puntata del reality. Dalle prime impressioni, il pubblico non sembra molto favorevole all’entrata di Serena in Casa. Ecco alcuni commenti apparsi nella pagina ufficiale del Grande Fratello:

Insomma, stando ai primi commenti apparsi sui social, i ‘no’ sembrano prevalere sui ‘si’. Ma tutto potrebbe cambiare, nel corso delle ore. Non ci resta che attendere la seconda puntata del reality per scoprire se Pago e Serena si incontreranno di nuovo, proprio all’interno del Grande Fratello Vip!