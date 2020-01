Questa mattina il mondo del giornalismo ha perso Italo Moretti, inviato della Rai: aveva 86 anni. Fu conduttore di Tg2 e Tg3.

Il mondo del giornalismo questa mattina piange Italo Moretti, grande giornalista ed inviato Rai. Aveva 86 anni il giornalista e saggista italiano che ha lavorato all’estero come inviato Rai: fu uno dei primi giornalisti ad arrivare a Santiago quando nel 1973 ci fu il ‘golpe di Pinochet’. Italo fu anche direttore del Tg 2 e del Tg 3: Moretti ha avuto una vita ricca di riconoscimenti nel suo percorso di vita, anche in ambito internazionale. Colomba d’Oro per la Pace, Microfono d’Argento, Premiolino, Premio Scarfoglio sono alcuni dei premi ricevuti. Questa mattina purtroppo è passato a miglior vita: aveva 86 anni.

Addio Italo Moretti: il giornalista e inviato Rai si è spento all’età di 86 anni

E’ morto questa mattina Italo Moretti: il giornalista e saggista italiano aveva 86 anni. Nato a Giulianova, in Abruzzo nel 1933, iniziò la sua carriera a Perugia quando aveva solo 17 anni, collaborando con redazioni locali di quotidiani nazionali. Nel ’66 si trasferì a Roma, iniziando la sua carriera nella Rai. Cominciò come radiocronista del Giornale Radio per poi diventare inviato speciale di sport, cronaca, politica interna e politica estera. Nel ’68 decise di intraprendere una nuova vita, in America Latina: diventò inviato all’estero e passò da Cile, Argentina, Uruguay per raccontare le vicende politiche che colpivano quei paesi. Italo Moretti fu il primo giornalista inviato ad arrivare a Santiago, quando ci fu il golpe di Pinochet.

In seguito alla riforma della Rai nel ’75, l’inviato estero passò nella redazione del Tg 2 e continuò ad occuparsi di politica estera, delle realtà del Sud America, soprattutto delle vicende politiche di Portogallo e Spagna. Alternava anche la conduzione dell’edizione del telegiornale: nel ’79 Moretti fu cronista delle vicende nicaraguensi e raccontò la guerra civile nel Salvador. Dal Tg 2, passo al Tg 3 nel 1987 di cui poi divenne direttore nel ’95. Italo Moretti ha scritto molti libri, in alcuni dei quali racconta e documenta con interviste e dati la storia di Cile e Argentina.

Il noto giornalista, scomparso questa mattina di 9 gennaio, ricevette dal Presidente dell’Argentina Raul Ricardo Alfonsin e del Cile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, le onorificenze dell’Ordine di Maggio e dell’Ordine di Bernardo O Higgins. Ha inoltre avuto la Colomba D’Oro per la Pace, il Microfono D’Argento, Il Premio Scarfoglio, Premio Saint Vincent.