Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria si è ‘scagliata’ contro Licia Nunez su Twitter: ecco cosa è successo nel dettaglio.

È stata una prima puntata del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’. Non soltanto per l’inizio un po’ ‘turbolento’ per Michele Cucuzza, ma anche per tutti i concorrenti che, in questo primo appuntamento, sono entrati a tutti gli effetti all’interno della casa. Come raccontato da Alfonso Signorini durante la conferenza stampa – a cui anche gli inviati di Sologossip Martina Petrillo e Vincenzo Mele hanno preso parte – nel corso della puntata di ieri, sono entrati soltanto 11 concorrenti. Mentre i restanti, vi entreranno durante la seconda puntata che andrà in onda venerdì 10 Gennaio. Tra quelli presentati ieri, spunta anche Licia Nunez, la bellissima attrice de Le Tre Rose di Eva. Ecco. È stata proprio lei che, in seguito alla sua clip di presentazione, è stata la destinatario di un messaggio da parte di Vladimir Luxuria. Ecco che cosa è successo.

Licia Nunez al Grande Fratello Vip: il messaggio di Vladimir Luxuria

Durante la sua clip di presentazione per il Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha confessato di essere stata l’ex compagna di Imma Battaglia. La loro è stata una storia d’amore, stando a quanto si apprende al video, durata ben sette anni. Che, però, è terminata in seguito ad un tradimento. La politica italiana di origini napoletane, infatti, avrebbe tradito la bellissima attrice de Le Tre Rose di Eva con Eva Grimaldi, la sua attuale moglie. È proprio per questo motivo che, nonostante sette anni di relazioni, si sono dette ‘addio’ nel settembre del 2010. “L’amore resta, ma si trasforma in altro”, dice Licia nella sua presentazione. Tuttavia, appena terminato il video, Vladimir Luxuria ha voluto esprimere la sua opinione riguardo alla confessione che l’attrice, in diretta televisiva, ha voluto fare. Ecco di che cosa parliamo:

“Non so se le convenga raccontare tutto: Imma è sempre stata leale”, scrive Vladimir Luxuria in questo messaggio su Twitter. Cosa significheranno le parole? E, soprattutto, cosa dovremmo mai aspettarci? Staremo a vedere!

Dal confessionale alle stanze nuove: tutte le novità della casa del GF Vip

Una quarta edizione ricca di novità. Non soltanto per il doppio appuntamento settimanale che, come detto da uno degli autori durante la conferenza stampa, è utile per far uscire alla grande le personalità di tutti i concorrenti, ma anche per le due stanze nuove presenti all’interno della casa. Non vi sarà solo il confessionale, ma anche il Castigatoio e il Privé.