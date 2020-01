Questa mattina Licia Nunez ha parlato ai suoi coinquilini della storia con Imma Battaglia e di come ha scoperto che la sua ex compagna voleva Eva Grimaldi

Licia Nunez è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Il reality show è iniziato ieri sera e la seconda puntata andrà in onda domani sera su Canale 5. Per il momento nella casa più spiata d’Italia sono entrati i primi undici concorrenti più i quattro highlander delle passate edizioni. Tra gli undici concorrenti vi è l’attrice divenuta famosa con Le tre rose di Eva. La cattiva della serie televisiva è stata subito presa di mira per una sua frase su Imma Battaglia, sua ex compagna. Licia, infatti, ha dichiarato di essere stata tradita da Imma con l’attuale compagna Eva Grimaldi. L’attrice è stata attaccata su Twitter da Vladimir Luxuria: “Trovo scorretto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto” (QUI IL COMMENTO COMPLETO).

Licia Nunez, come ha scoperto il ‘tradimento’ di Imma Battaglia

Licia ovviamente non sa cosa è successo fuori dalla casa dopo le sue parole su Imma Battaglia, nè conosce il commento di Vladimir Luxuria. La prima cosa di cui ha parlato questa mattina nella casa più spiata d’Italia è stato proprio la storia con l’attuale compagna di Eva Grimaldi. Licia ha raccontato proprio tutto, fino alla scoperta del ‘tradimento’. L’attrice ha raccontato l’episodio decisivo che le ha fatto capire di voltare definitivamente pagina: “Io e Imma stavamo ballando sulle note di Dilemma, una delle mie canzoni preferite, e accanto a noi c’era Eva. Ad un certo punto ci ha guardato e si è allontanata. Di colpo Imma si è staccata“. L’episodio è stato determinante ed ha convinto l’attrice a voltare definitivamente pagina. Licia si è messa così alla ricerca di una nuova casa e dopo un anno ha iniziato una nuova relazione. Tra Licia e Imma, però, pare sia rimasto un bel rapporto: l’attrice, infatti, ha raccontato di essere stata anche al matrimonio di Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Rapporto che rischia di essere incrinato dopo le parole di Licia nella prima puntata del Grande Fratello. Subito dopo la puntata, infatti, Imma Battaglia ha scritto su Twitter: “La verità ha mille volti. Licia se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta“.

#GFVIP #GF4 #AlfonsoSignorini la verità ha mille volti #licianunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta! — Imma Battaglia (@unvotoperimma) January 9, 2020

Questa storia rischia di avere delle conseguenze. È probabile che Signorini chiami Imma o Eva in puntata per avere una loro versione dei fatti.