Perché Harry e Meghan hanno deciso di dire addio alla Royal Family e trasferirsi in Canada: il motivo è sorprendente

E’ proprio delle ultime ore la notizia che riguarda Meghan ed Harry che hanno appena annunciato ufficialmente di voler lasciare la famiglia Reale e trasferirsi altrove, precisamente in Canada. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione che ha spiazzato tutti e, in particolar modo, la regina Elisabetta? Insomma, cosa ha spinto i coniugi ad andare altrove? Stando a quanto si legge su Fanpage.it, la scelta del Canada per il trasferimento sarebbe figlia (tra le altre cose) di un interesse particolare manifestato dal piccolo Archie. Sì, proprio lui. Il più piccolo della famiglia avrebbe apprezzato particolarmente la località del nord America e, anche per questo motivo, i genitori avrebbero deciso di trasferirvisi.

Perché Harry e Meghan lasciano la Royal Family?

Harry e Meghan si sono presi una lunga pausa durata circa due mesi in cui hanno voluto a tutti i costi restare lontani dalle telecamere. Insomma, il cambiamento era nell’aria. Era una decisione a cui stavano già pensando da tempo, ma non per questo hanno risparmiato l’arrabbiatura della regina Elisabetta che non si è tirata indietro quando si è trattato di manifestare il proprio dissenso. Ultimamente, Harry e Meghan sono andati in Canada per trascorrere un periodo di vacanza e nel ringraziare il paese per l’ospitalità ricevuta, la donna avrebbe affermato: “Vedere Archie dire ‘ahhh’ quando camminavamo scoprendo quanto sia stupendo il Canada, ha significato molto per noi”. Queste le parole nella chiacchierata informale dell’ormai ex attrice con l’Alto commissario canadese.

Come ha reagito la regina Elisabetta alla notizia dell’addio

Fonti vicine alla BBC sostengono che la regina Elisabetta si sia sentita ferita dalla notizia che sarebbe appena spuntata fuori. “E’ una questione complicata”, ha dichiarato. “Le discussioni con il duca e la duchessa del Sussex sono in fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma situazioni come questa richiedono tempo per essere elaborate”. Immaginiamo che Harry e Meghan non abbiano mai pensato che la regina avesse reagito bene ad una notizia del genere. Tuttavia, se la decisione è presa ed anche comunicata, siamo sicuri ci siano i margini per ‘ritrattare’? Al momento, le dichiarazioni della regina Elisabetta non lasciano ben sperare. Può darsi, però, che per accontentare il piccolo Archie possa avere un ripensamento nell’accettare la decisione di Harry e Meghan, no? Insomma, di sicuro seguiranno importanti aggiornamenti. Staremo a vedere e… vi terremo aggiornati!