Rosa Perrotta si è mostrata molto gelosa sui social: ha postato una conversazione avuta con una fan di Pietro Tartaglione, sua dolce metà. Le parole al veleno hanno lasciato tutti senza parole.

E’ una delle coppie che più ha fatto innamorare il pubblico di Uomini e Donne: sono trascorsi più di due anni dal loro incontro nel programma e ad oggi sono innamorati ancor di più l’uno dell’altra ed hanno messo al mondo uno splendido bimbo di nome Domenico. Nei piani c’è anche un matrimonio: hanno regalato emozioni uniche nel salotto di Domenica Live, quando danzarono sulle notte della canzone del cartone La Bella e La Bestia. Rosa ha un bellissimo carattere e come tutti, ha i suoi momenti in cui ‘si annebbia tutto’: l’ex tronista non le manda a dire. E’ sempre stata molto schietta e questo è un lato del suo carattere che ha dimostrato sia in Uomini e Donne sia quando ha partecipato come naufraga a L’Isola dei Famosi. Così, sui social ha mostrato a tutti una conversazione avuta con una fan della sua dolce metà, Pietro. Parole al veleno hanno ghiacciato tutti.

Rosa Perrotta gelosia alle stelle: risponde ad una fan di Pietro, parole al veleno

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione continuano a vivere la loro storia d’amore: da meno di un anno i due sono diventati genitori di uno splendido bimbo di nome Domenico, Dodo per mamma e papà. Ricordiamo tutti l’ex tronista e l’ex naufraga: il suo carattere forte e deciso ha sempre lasciato il segno. La napoletana è molto sincera e schietta e questo lato del suo carattere è spuntato in una conversazione pubblicata nelle IG story di lei. Si tratta di un botta e risposta tra Rosa ed una fan di Pietro: l’ex tronista si è infuriata quando ha letto apprezzamenti fatti alla sua dolce metà. “Una bomba tuo marito, bonazzo” scrive un utente. La Perrotta ha chiesto lei se avesse un marito, ‘no‘ è stata la risposta. Nessuno immaginava che Rosa potesse replicare con parole al veleno: “Lo troverai presto vedrai, ne sono sicura. Come sono sicura che di cognome farà cornuto. Auguri” è la risposta ad un utente.

La napoletana ha poi pubblicato la chat sui social, nelle sue Instagram story, ed ha dimostrato a tutti che la sua gelosia è davvero forte e non bisogna scherzare sulla bellezza del suo compagno. La verità è che insieme sono davvero bellissimi, nessuno potrebbe mai separarli.