Piccole Donne: trama, cast e curiosità sul film appena uscito al cinema

Piccole Donne è un film appena uscito nelle sale cinematografiche italiane ma che promette già di essere uno dei maggiori successi dell’anno. Grazie a un cast stellare (Saoirse Ronan, Emma Watson, Maryl Streep), una regista donna è riuscita a rendere terribilmente attuale un classico del 1800.

Piccole Donne è un film che avrebbe potuto essere l’ennesimo remake di cui non si sentiva assolutamente il bisogno, eppure la regista trentasettenne Greta Gerwing è riuscita nel difficilissimo compito di dare una lettura attuale e modernissima dei delicati equilibri che si instaurano tra le quattro sorelle March negli anni della loro fanciullezza e adolescenza. Le sorelle del Massachussetts si trovano a crescere e a seguire le proprie aspirazioni in una società maschilista in cui il ruolo della donna ha bisogno di essere ridefinito. Proprio il tema del femminismo e delle relazioni personali e familiari tra donne forti è al centro di questa moderna reinterpretazione delle avventure delle sorelle March che, per l’occasione, sono interpretate da un cast assolutamente stellare.

Piccole Donne 2019: il film con un cast di stelle

Il ruolo di Josephine March, detta Jo, è sempre stato definito come il ruolo più importante nell’economia del romanzo di Louisa May Alcott e, per l’adattamento del 2019, è stato affidato all’attrice Saoirse Ronan. Il ruolo di Amy è invece affidato alla giovanissima Florence Pug, che ha dimostrato una perfetta sintonia con la Ronan e ha dato vita a un personaggio credibile e sfaccettato. Beth, la più sfortunata tra le sorelle March è invece interpretata da Eliza Scanlen, finora sconosciuta al grande pubblico. Meg March, la maggiore delle quattro sorelle, ha invece il volto (conosciutissimo) di Emma Watson, l’attrice che nell’immaginario collettivo è ancora la Hermione Granger di Harry Potter e allo stesso tempo il nuovo volto di Belle nel La Bella e La Bestia. Una curiosità: la Watson non è stata la prima scelta della regista, che aveva scritturato per il ruolo di Belle un’altra famosissima Emma: Emma Stone. Dopo aver accettato il ruolo, però, quest’ultima ha dovuto rinunciare al suo impegno, dal momento che il tour promozionale del film La Favorita le avrebbe impedito di prendere parte alle registrazioni.

La Zia March, probabilmente uno dei personaggi più iconici del libro, sarà interpretata da una memorabile Maryl Streep, che per l’ennesima volta si calerà nei panni di un personaggio bisbetico ma che sarà impossibile non adorare.