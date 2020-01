Royal Family, ancora brutte notizie: c’entra il matrimonio di Beatrice di York

Royal Family, ancora brutte notizie per la Sovrana d’Inghilterra: c’entra il matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi

La Royal Family in questi ultimi giorni sembra non riuscire a trovare davvero pace. Concluse le festività Natalizie, che in casa Windsor si sono svolte all’insegna delle tradizioni e della famiglia, la casata reale si è trovata ad affrontare non pochi problemi. La Regina Elisabetta, oltre ad essere una sovrana attenta alle tradizioni e al benessere dei suoi sudditi, è anche una donna rigida e dedita alle regole. Regole che forse non vanno più a genio al nipote minore Harry e sua moglie Meghan, che proprio ieri hanno deciso di rinunciare al loro titolo nobiliare, per condurre una vita più modesta oltreoceano. Tutto ciò ovviamente dichiarando di sostenere sempre e comunque sua maestà la Regina. Una vera doccia fredda per la Royal Family, che forse era nell’aria già da un po’, visto che i due non avevano trascorso le feste natalizie con la famiglia. Ma le brutte notizie purtroppo non finiscono qui. Anche oggi giunge una clamorosa decisione sul matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli, che potrebbe innervosire ancor di più la Regina.

Beatrice di York per chi non lo sapesse è la figlia di Andrea di York, terzogenito della Regina Elisabetta e suo marito Filippo. La giovane è nata nel 1988 ed è la sorella maggiore di Eugenie di York, è nona in linea di successione al trono. Ed è proprio la giovane a poter rappresentare motivo di preoccupazione per la Sovrana Inglese. Beatrice infatti dovrebbe prossimamente convolare a nozze col compagno Edoardo Mapelli Mozzi, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I due innamorati rischiano di sposarsi senza le rituali riprese televisive. Già, nessuna emittente televisiva vorrebbe trasmettere il tanto atteso matrimonio, la causa? Il terzogenito della Regina, Andrea.

Il coinvolgimento del Duca di York nel caso Epstein non andrebbe per nulla a genio alle tv Inglesi e a pagarne le spese pare proprio sarà la figlia. Andrea aveva già rinunciato a partecipare alla festa di fidanzamento, per permettere alla figlia di festeggiare serenamente l’evento, ma pare questo non sia bastato per placare i giornalisti e le emittenti televisive.