Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Pupo e Wanda Nara sono stati i protagonisti di un duro attacco partito proprio da lui: di chi si tratta.

Con la puntata di ieri, mercoledì 8 Gennaio, si sono ufficialmente le danze del Grande Fratello Vip. Seppure la quarta edizione sia iniziata da pochissime ore, il primo appuntamento ci ha regalato dei momenti davvero incredibili. Non soltanto per la parole commoventi di Alfonso Signorini spese ad inizio puntata, ma anche per il gran colpo di scena: Serena Enardu è entrata nella casa. O, per meglio dire, potrà entrare nella casa. Le sue sorti verranno decise venerdì, nel corso della seconda puntata. Quando verrà chiuso il televoto. Ma non è finita qui. Perché, senza alcun dubbio, gli occhi erano tutti puntati su di loro: Wanda Nara e Pupo, i due opinionisti. Ecco. Sono stati proprio loro, durante lo svolgimento dell’appuntamento, ad essere i protagonisti di un duro attacco. Da parte di chi? Beh, proprio da lui! Scopriamo insieme di chi si tratta.

Wanda Nara e Pupo opinionisti al Grande Fratello Vip: il ‘duro’ attacco su Twitter

Sono stati due dei dei protagonisti indiscussi di questa prima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo. C’era tantissima attesa ed euforia nel poterli vedere in ‘azione’. E, in effetti, non hanno affatto deluso le aspettative dei loro sostenitori. Sono stati impeccabili per tutto lo svolgimento della sera, i due opinionisti. Eppure, c’è chi, durante la prima puntata del reality show, ha lanciato contro di loro una dura stoccata su Twitter. Di chi parliamo? E, soprattutto, cos’è successo nel dettaglio? Ovviamente, vi spiegheremo tutto. Anche se vi anticipiamo che colui che ha espresso il suo parere sui due compagni di viaggio di Alfonso Signorini è un volto delle televisione molto amato e molto conosciuto. Ecco i dettagli:

Ebbene si. È proprio Cristiano Malgioglio che, durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, scrive queste parole per Wanda Nara e Pupo. “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle poltrone”, scrive il cantante sul suo canale Twitter. Insomma, frecciatina o altro? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza.

Wanda Nara ha conquistato il pubblico del Gf Vip

Nonostante avesse dichiarato durante la conferenza stampa di aver portato ben cinque abiti per la prima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara ha fatto una scelta davvero appropriata per il look di questa prima serata. Con un lungo abito trasparente e scollato al punto giusto, la bellissima argentina ha lasciato senza parole tutti.