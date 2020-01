Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Chiara Ferragni e Fedez: “Terribili”; ecco cosa ha raccontato sui Ferragnez.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissimo, ma ha già regalato tantissimi colpi di scena. La storia che tiene maggiormente incollati allo schermo i telespettatori è, senza dubbio, quella tra Pago e Serena Enardu. Il cantante è uno dei concorrenti ufficiali del reality, ma la sua ex, televoto permettendo, potrebbe entrare in Casa per una settimana. Ma oltre a Pago, di personaggi interessanti ce ne sono tantissimi, in questa scoppiettante edizione condotta da Alfonso Signorini. Tra questi, c’è senza dubbio Antonella Elia, che, in pochi giorni, ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua. Durante una chiacchierata con i coinquilini, la Elia si è scagliata contro una delle coppie più famose del web, Chiara Ferragni e Fedez. Antonella ci è andata giù forte. Ecco cosa non è piaciuto alla Elia della giovane influencer e di suo marito.

Antonella Elia attacca Chiara Ferragni e Fedez al Grande Fratello Vip: “Patetici”

Antonella Elia attacca Chiara Ferragni e Fedez. È quello che è successo all’interno dell Casa del Grande Fratello, dove l’ex valletta di Non è la Rai è entrata mercoledì 8 gennaio, come concorrente ufficiale della quarta edizione. Antonella ha raccontato che, scorrendo sui social, ha visto le immagini della Ferragni e Fedez intenti a ballare la pole-dance. Si tratta di un video postato su Instagram proprio dalla Ferragni. Un video che, per, ad Antonella non è proprio piaciuto: “Terribili, simpatici zero! Patetici!”. E nonostante gli altri concorrenti tentassero di ‘difendere’ in qualche modo la coppia, la Elia non sembra avere dubbi: “La pole dance è una cosa seria! Quel babbuino si attaccava a ‘sto palo e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo!”. Parole forti, quelle di Antonella, che non è d’accordo con chi ha ritenuto il post dei Ferragnez divertente e ironico: “No, non dite caz*****! Non era simpatica, lei lo faceva per far vedere che fa pole dance!”.

Una frecciatina, questa della Elia, che non è passata inosservata. E sui social, soprattutto su Twitter, in tanti hanno riportato le parole di Antonella. Che, in pochi giorni, ha già dato prova del suo bel ‘caratterino’. Chi saranno i prossimi a finire nel ‘mirino’ della bellissima Elia? Non ci resta che continuare a seguire il reality più spiato della tv! Appuntamento a questa sera su Canale 5!