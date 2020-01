Barbara D’Urso, cena romantica per la conduttrice di Pomeriggio 5: mani intrecciate e anello al dito; ecco le immagini che hanno fatto sognare i fan.

Dopo le vacanze natalizie è tornata in tv, più carica che mai. Parliamo di Barbara D’Urso, che dal 7 gennaio è tornata in onda col primo dei suoi tre programmi di successo, Pomeriggio 5. In occasione delle festività di Natale, la conduttrice si è concessa una vacanza relax, dopo i tanti impegni lavorativi. Ma ‘col cuore’ è stata sempre vicina al suo amato pubblico. Col quale si è sempre mantenuta in contatto attraverso i social. In particolare Instagram, dove la D’Urso ama condividere foto e video delle sue giornate. E quello che ha pubblicato qualche ora fa la bellissima conduttrice ha davvero spiazzato tutti. Si tratta di alcune Instagram Stories in cui Barbara mostra ai followers la sua mano che si intreccia a quella di un uomo! Un uomo misterioso, con cui la conduttrice sta trascorrendo una serata romantica, con tanto di anello! Le immagini non potevano passare inosservate: scopriamole insieme!

Barbara D’Urso, cena romantica per la conduttrice: mani intrecciate e anello al dito

Barbara D’Urso si è fidanzata? Questa, per dirlo alla sua maniera, sarebbe davvero una notizia ‘shock’! Sì, perché la bellissima conduttrice napoletana non ha mai nascosto di essere single da tempo, smentendo ogni voce di presunti flirt. Ma, stando a quanto ha pubblicato la stessa Barbara nelle sue stories, qualcosa potrebbe essere cambiato. Una cena romantica, per la regina di Pomeriggio 5, che riprende la sua mano intrecciata a quella di un uomo. Un uomo che, come si vede nelle stories, le infila un anello al dito. Le mani della ‘coppia’ si toccano e si intrecciano appassionatamente: tutto farebbe pensare che Barbara sia stata a cena con un uomo davvero speciale. Ma la conduttrice non si ‘sbottona’, e nella didascalia alle stories si limita a scrivere “Cena romantica”. In sottofondo, varie canzoni romantiche, tra cui Someone like you di Adele. Che qualcuno sia riuscito davvero a rubare il cuore della mitica D’Urso? Staremo a vedere! Intanto, ecco alcuni screen dei video apparsi sul profilo ufficiale della conduttrice:

Eh si, ve lo avevamo detto. Le immagini sembrano parlare davvero chiaro. Non sappiamo chi sia l’uomo ‘misterioso’ con cui Barbara ha trascorso la sua serata, ma, a quanto pare, è davvero qualcuno di speciale. Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire chi è riuscito a far battere il cuore della splendida conduttrice!