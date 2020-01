La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, ex coppia di Temptation Island Vip

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono state una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. I due hanno deciso di uscire insieme al termine del programma, ma il loro percorso è stato abbastanza delicato. Chiara, infatti, avviò una conoscenza con alcuni tentatori, in modo particolare con Antonio Moriconi, già ex corteggiatore di Uomini e Donne. Al termine della conoscenza, però, Chiara rivelò ad Antonio e agli altri tentatori che nessuno di loro era riuscito a prendere il posto di Simone e chiese il falò di confronto. Il momento finale della coppia fu un tripudio di amore, con Simone che corse incontro a Chiara, abbracciandola e baciandola sulla spiaggia. La coppia, a distanza di qualche mese, ha deciso di andare a convivere e la proposta è arrivata nel salotto di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: intervista esclusiva

Partiamo da Temptation Island: che esperienza è stata e quanto vi ha aiutato?

Ci ha aiutato parecchio, perchè eravamo già sicuri dei nostri sentimenti, ma abbiamo avuto l’ennesima prova. Dal punto di vista personale siamo cresciuti tanto. Era la nostra prima esperienza in un reality show e ci ha consentito di crescere veramente tanto e di essere maggiormente consapevoli delle nostre forze

Chiara tu ti sei avvicinata ad alcuni tentatori per metterti alla prova o perchè provavi un’attrazione all’inizio?

Nessuna delle due, solo perchè mi erano simpatici. Quando sono entrata non ho voluto precludermi la possibilità di conoscere nessuno, ma resta che il pensiero era sempre lo stesso: nessuno poteva allontanarmi da Simone. Le persone con le quali mi sono rapportata di più erano quelle per me più estroverse e socievoli. Non ci ho messo nè malizia nè finzione

Simone tu invece non ti sei avvicinata a nessuno: perchè rispettavi Chiara o perchè nessuno ti intrigava?

Per entrambe, sia perchè volevo rispettare Chiara, sia perchè sapevo che le ragazze si avvicinavano a me per apparire in tv

Chiara al falò ti aspettavi di trovare Simone per niente arrabbiato?

Nel villaggio non potevo immaginare la reazione di Simone perchè non sapevo cosa gli avrebbero mostrato. Ero molto preoccupata perchè non avevo visto nessun video da parte di Simone. Ogni tanto temevo che lui stesse male

Dopo la fine del programma ci sono state alcune critiche: come avete reagito?

Le abbiamo ascoltate, ma non ci abbiamo pensato più di tanto. Per molta gente siamo passati come quelli falsi e che hanno recitato sia dentro che fuori, ma la nostra storia la conosciamo solo noi. Sui social, invece, abbiamo usato l’arma dell’indifferenza. Lì è facile attaccare, ci sono i cosiddetti leoni da tastiera, ma l’indifferenza è sicuramente la miglior arma

Le vostre famiglie, invece, come hanno commentato il vostro percorso?

I nostri genitori non erano abituati a vederci in televisione, però erano contenti. Anche a loro abbiamo dovuto spiegare come funzionano i social e gli abbiamo consigliato di non leggere le cattiverie che arrivavano. Loro ci conoscono e ci hanno accolto come una vera e propria famiglia

Oggi la vostra storia come procede?

A gonfie vele! Siamo contenti, anche se i litigi non mancano. Abbiamo dimostrato che, seppur giovani, possiamo superare molte difficoltà. L’esperienza di Temptation Island ci ha rafforzati molto

Simone a Vieni da me è arrivata la proposta di convivenza, quando arriverà invece quella di matrimonio?

Quando sarà il momento giusto. Vogliamo fare le cose con la testa e soprattutto con il tempo. Ci vorremo sposare domani, ma non è facile. Rientra comunque nei nostri progetti

Durante la puntata di Vieni da me c’è stato un fuorionda che ha fatto discutere: il popolo del web, infatti, ha sentito un ‘È meglio che si vada a nascondere’ riferito a Simone, voi l’avete sentito?

In studio non l’abbiamo sentito, però abbiamo visto i video registrati…

Molti hanno ipotizzato fosse stato detto da Fioretta Mari, che ti ha dato qualche consiglio durante la puntata: hai apprezzato il suo atteggiamento o secondo te è stata invadente?

Ha sbagliato i modi e mi sono sentito offeso, soprattutto dopo che abbiamo visto le registrazioni da casa, ma non mi sono permesso di contraddirla. L’ho ringraziata e le ho promesso che inizierò a studiare dizione, anche perchè ha ragione

Tornando a voi, quanti figli vorreste avere?

Qui siamo in conflitto, perchè Simone vorrebbe avere tre o quattro figli, io di meno. Sicuramente speriamo che la prima sia una femminuccia, ma al massimo faremo tre figli, non di più

Con voi a Temptation Island vi erano Pago e Serena: Simone cosa ne pensi di Pago al GF Vip?

Sono contento che abbia partecipato a questo reality perchè se lo merita. È un bravissimo ragazzo, molto educato. Lui è rimasto molto male della scelta che ha fatto Serena nei suoi confronti…

Chiara, tu invece pensi che Serena sia ancora innamorata di Pago?

Credo di sì, ma non condivido le modalità con le quali adesso abbia scelto di dimostrarlo. Credo però che sia innamorata, perché un sentimento forte non si può cancellare in venti giorni

Prima del Grande Fratello li avete sentiti? Secondo voi come andrà a finire tra di loro?

No, prima del programma non li abbiamo sentiti. Mi auguro che finisca bene tra di loro

Parliamo adesso della vostra carriera: quali sono i vostri sogni professionali?

Chiara: Vorrei condurre un programma televisivo in prima serata. Vediamo cosa mi offrirà quest’anno nuovo, non escludo il cinema e il varietà

Simone: Vorrei iniziare a studiare dizione, mi piacerebbe partecipare ad un altro reality e poi continuare nel settore della moda, partecipando a sfilate di un certo calibro

L’idea di un reality è sia tua che di Chiara?

No, solo mia

Quindi saresti disposto ad allontanarti nuovamente da lei?

Sì, non c’è nessun pericolo. Si tratta di lavoro e poi a me piace stare a contatto con la gente. Penso non ci sia nessun problema

Hai una preferenza?

Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi.

Intervista a cura di Vincenzo Mele.