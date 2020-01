L’ex tentatrice di ‘Temptation Island’ Desiree Maldera è in sala operatoria… attraverso Instagram manda un messaggio per i suoi follower

Abbiamo conosciuto la bellissima Desiree Maldera qualche anno fa, nelle vesti di single tentatrice nel programma Mediaset ‘Temptation Island’. La ricordiamo per essere stata la tentatrice di Francesco Chiofalo, tanto da suscitare le ire dell’ex compagna Selvaggia Roma. Desiree concluso il programma, ha ricominciato la sua vita quotidiana, lontana dai riflettori della televisione, ma continuando a lavorare attraverso i social. Proprio qualche mese dopo la fine di ‘Temptation Island’, tanti sono stati i rumors su un suo possibile avvicinamento a Chiofalo in seguito alla fine della sua relazione, rumors poi smentiti da lei stessa. Successivamente ha annunciato ai suoi follower l’inizio della relazione con Valerio, amministratore delegato del gruppo Sacma, da cui poi avrà il suo primo figlio. I due si sono sposati con rito civile nel 2019 e hanno deciso di allargare ancora la famiglia. Proprio in merito a questo, l’influencer poco fa ha condiviso una storia su Instagram dalla sala operatoria, per salutare i suoi follower, vediamo cos’è successo…

Desiree Maldera in sala operatoria: messaggio per i suoi follower

Desiree Maldera, nonostante le due gravidanze è più in forma che mai e negli ultimi giorni ci ha resi partecipi tutti del conto alla rovescia per la nascita della sua secondogenita. I bambini, nati dall’amore con l’imprenditore Valerio, occupano la maggior parte del tempo della vita della donna. Infatti, nonostante la secondogenita non sia ancora nata, mamma Desiree divide già tutto il suo tempo tra lei e il fratellino. Proprio qualche ora fa, si è mostrata su Instagram col camice e la cuffietta pronta per entrare in sala operatoria. Sulla pancia sono collegati una miriade di fili per monitorare i parametri vitali di mamma e figlia.

L’influencer ha voluto rassicurare tutti i suoi follower di stare bene, nonostante abbia molta ansia per questo parto cesareo e che non vede l’ora di poter stringere a sé la nuova arrivata in casa. Insomma la donna è pronta per dare alla luce una nuova vita e a noi non resta che augurare sia alla madre, che alla figlia tanta fortuna, felicità e salute. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri anche al marito, che diventerà padre per la seconda volta e a loro figlio.