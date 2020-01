Elettra Lamborghini, twerk da capogiro con un abito super aderente e scollato: spunta una banana e i fan impazziscono per la cantante, video imperdibile.

Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio un personaggio esplosivo, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. La giovane cantante ed ereditiera ha infatti un corpo da urlo, particolarmente formoso e con tutte le curve al posto giusto, e lo mostra spesso e volentieri anche con le foto e i video che pubblica su Instagram, ma è anche una ragazza solare, sempre sorridente e positiva, sempre pronta a lanciarsi in nuove sfide e nuove avventure. La prossima che la aspetta, ad esempio, è il Festival di Sanremo, al quale parteciperà come ‘big’, con la canzone ‘Musica (e il resto scompare)’, di cui ha anche dato qualche succulenta anticipazione ai fan. Fidanzata ufficialmente con il dj Afrojack, presto lo sposerà, dopo la proposta che lui le ha fatto, con tanto di anello. Insomma, è un momento pazzesco per Elettra, sia dal punto di vista personale e privato, che in ambito professionale. Sempre attivissima sui social, condivide con i fan tutto quello che fa, e poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video davvero imperdibile, in cui ha twerkato con un abito super aderente e scollato, facendo impazzire tutti, in particolare quando all’improvviso è spuntata una banana: ecco le immagini da urlo.

Elettra Lamborghini, twerk da urlo su Instagram: spunta una banana, ecco il video

Elettra Lamborghini è sempre attivissima sui social e fa sempre divertire i suoi fan con i video che pubblica. La cantante, infatti, ha una personalità vulcanica e le piace mostrarsi sempre sorridente. Poco fa ha pubblicato delle storie davvero imperdibili, mentre era con alcune sue collaboratrici che le hanno curato trucco e parrucco per uno shooting. Dopo essersi preparata, Elettra ha cominciato a scherzare con loro, e tra un gioco e un altro, ha iniziato a twerkare in maniera super sensuale per ‘stuzzicare’ i suoi tantissimi fan. E sicuramente è riuscita a farli impazzire, perché il suo abito è super scollato e aderente, il che rende il suo twerk davvero da capogiro. Ma non è tutto.

Una delle sue collaboratrici, per gioco, le ha messo improvvisamente una banana dietro la schiena, inserendola nella scollatura del vestito mentre Elettra ballava, il che ha reso il video ancora più divertente e al tempo stesso mozzafiato.