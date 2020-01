Quanti anni ha e dove vive Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello VIP: è spumeggiante e pieno di energia, ma quanti anni ha il conduttore? E dove abita? Ma soprattutto cosa sappiamo sulla sua vita privata e sul suo presunto compagno Paolo.

Girovagando nel web, soprattutto ora che Alfonso Signorini è conduttore del Grande Fratello VIP 2020, le domande sul direttore di Chi si sprecano. I fan, ma anche chi “inciampa” per la prima volta nella sua persona, sono curiosi e vorrebbero sapere tutto il possibile su di lui e sulla sua vita privata. Tra i presunti fidanzati e flirt, la storia d’amore con Paolo Galimberti, molti si chiedono quanti anni ha e dove vive il conduttore.

Quanti anni ha Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini appare in tv come un eterno ragazzino: spigliato, sempre attivo e super alla moda. Ma quanti anni ha questo esuberante conduttore del Grande Fratello VIP? Alfonso è nato a Milano il 7 aprile del 1964 quindi, oggi, la sua età è di 55 anni. Nessuno glieli darebbe! Anzi!

Dove vive Alfonso Signorini?

Il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello VIP 2020 vive presumibilmente a Milano. Chiaramente non ci sono notizie precise, ma dalle foto che pubblica sui social come Instagram abbiamo potuto vedere che Alfonso Signorini abita in una casa molto bella, ampia, spaziosa dove spesso arrivano amici e parenti per bellissime serate in compagnia.

Alfonso Signorini è fidanzato?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Alfonso Signorini? È fidanzato oppure no? Sappiamo che ha avuto un compagno tale Paolo Galimberti e lui stesso ha resa nota la sua storia d’amore con lui. Sono stati insieme diverso tempo, ma non sappiamo se questa relazione continua oppure no anche perché a San Valentino 2019 sui social aveva postato una foto da solo e questo ha fatto presagire che non stia più insieme a Paolo.

Cosa fa oggi Alfonso Signorini?

Oggi Alfonso Signorini è in ottima forma. La sua conduzione del Grande Fratello VIP sta risultando molto particolare. Tra l’elegante il perfido (basti pensare all’idea di far entrare Serena nella casa del GF con Pago). Il pubblico sta premiando comunque il programma e vedremo nel corso delle settimane se rimarremo su questa linea oppure no. Noi ce lo auguriamo perché per ora è molto curioso e sembra nettamente superiore al passato. Intanto continua ad essere ovviamente direttore di Chi una delle testate giornalistiche più importanti nell’ambito del gossip nostrano che riesce sempre ad avere scoop e notizie succulente in anteprima.