GF Vip, Serena Enardu rimane nella casa? Ecco la decisione del pubblico, che con un televoto ha stabilito il destino dell’ex fidanzata di Pago.

Il Grande Fratello Vip è cominciato solo da poco, ma già sta regalando grandissime emozioni. La seconda puntata si è aperta con il lungo confronto tra Serena Enardu e Pago, che si sono lasciati dopo Temptation Island Vip. L’ex tronista ha chiuso la storia con il suo ex pensando di non amarlo più, ma ora sembra voler tornare sui suoi passi, o quantomeno vorrebbe un riavvicinamento e ulteriori chiarimenti con Pago, che le manca molto. Nei due giorni che sono trascorsi dalla prima puntata di mercoledì, la Enardu è stata nascosta in una zona della casa, dalla quale ha potuto vedere tutto quello che faceva Pago, mentre lui era all’oscuro di tutto. Questa sera è entrata nel salotto e ha potuto avere un chiarimento con lui, un confronto molto emozionante, tutto ‘sussurrato’, che ha dimostrato ancora una volta i forti sentimenti che ancora legano i due. Alla fine del loro confronto, tra lacrime ed abbracci, il pubblico ha emesso il suo verdetto sulla possibilità che Serena rimanesse una settimana nella casa per avere ulteriori confronti con il suo ex: ecco qual è stata la decisione finale della gente da casa.

GF Vip, Serena Enardu rimane nella casa? La decisione del pubblico spiazza tutti

Serena Enardu e Pago si sono incontrati all’inizio di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip, e hanno potuto avere un chiarimento davanti alle telecamere, dopo alcuni mesi in cui non avevano mai potuto parlare, soprattutto per scelta del cantante, che aveva deciso di allontanarsi dalla sua ex per poter voltare finalmente pagina. Serena ha chiesto di rimanere una settimana con Pago per trascorrere del tempo insieme ed avere ulteriori confronti. Ma cosa avrà deciso il pubblico? Il televoto che è stato aperto mercoledì sera ha regalato un verdetto davvero inaspettato. Con il 51% dei voti, la gente ha deciso di far uscire definitivamente la Enardu dalla casa, non dandole così la possibilità di rimanere una settimana con il suo ex.

La decisione è stata accolta dalla commozione di entrambi, anche di Pago, che nonostante avesse detto precedentemente di voler rimanere da solo nella casa per riflettere, è rimasto male di dover salutare Serena, perchè, ha poi ammesso, il suo cuore in realtà avrebbe voluto che lei rimanesse. Mentre la accompagnava alla porta, infatti, l’ha abbracciata con grande trasporto, lei ha tentato anche di baciarlo, ma lui ha preferito evitare.