Grande Fratello Vip, Serena Enardu e Pago si sono incontrati e hanno avuto un lungo e importante confronto: ecco cos’è successo e cosa si sono detti i due ex protagonisti di Temptation Island Vip.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è cominciata in maniera davvero forte e imperdibile. I primi due giorni hanno regalato già le prime dinamiche all’interno del gioco, e il pubblico comincia ad avere i suoi preferiti. Il cantautore Pago è sicuramente uno di questi, soprattutto per la sua storia d’amore con Serena Enardu, che a Temptation Island Vip ha appassionato tutti. I due si sono lasciati dopo l’esperienza nel villaggio delle coppie, perché lei aveva detto di non amarlo più, ma poi col passare del tempo ha sempre più pensato a lui e avrebbe voluto un chiarimento, solo che il cantante ha preferito rimanerle lontano. Ora che è entrato nella casa, Serena lo ha raggiunto per parlargli: ecco com’è andato il loro confronto.

Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu: abbracci e lacrime, cos’è successo

Il Grande Fratello Vip è cominciato col botto. Dopo pochi minuti dall’inizio della puntata, è entrata nella casa Serena Enardu, che in questi due giorni è stata in una parte nascosta della casa. Questa sera, poco prima di incontrare Pago, ha ammesso di aver provato gelosia per la vicinanza e la confidenza che si è creata tra Pago e Paola Di Benedetto. Quando il cantante ha visto la sua ex arrivare in casa, si è emozionato quasi fino alle lacrime e l’ha abbracciata con forza. I due hanno avuto un lungo confronto, parlando delle loro sensazioni ed emozioni.

Pago ha ammesso di essere ancora ‘innamorato pazzo’ di Serena, motivo per cui vederla lì lo ha emozionato tantissimo, ma allo stesso tempo ha bisogno di stare un po’ da solo e vivere questa esperienza del Grande Fratello Vip senza avere contatti con lei. Serena ha voluto chiedere scusa al suo ex, perché ha capito di aver sbagliato di grosso con lui durante l’esperienza a Temptation Island Vip. “Sai quant’è difficile per me ammettere uno sbaglio, anche perché non sbaglio quasi mai”, ha detto ironicamente, ma poi ha aggiunto che stavolta ha fatto il grosso errore di affrontare il reality delle coppie pensando solo a sé e mancando di rispetto al suo compagno. Serena ha anche ammesso di aver voluto chiudere la storia con Pago perché non sentiva più di stare bene con lui, ma allo stesso tempo ora lo pensa molto e vorrebbe provare un riavvicinamento.

Il confronto tra i due è stato forte ed emozionante, seppur abbia mantenuto sempre i toni bassi, quasi sussurrati. Ora sarò il pubblico a decidere se Serena dovrà rimanere una settimana in casa con Pago o se i due potranno incontrarsi solo a fine programma.