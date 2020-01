GF Vip, Alfonso Signorini senza freni su Serena Enardu: ecco perché l’ex tronista vuole entrare nella casa per parlare con Pago e non l’ha fatto prima, le parole del conduttore.

C’è grande attesa per la seconda puntata del Grande Fratello Vip, che arriva a sole 48 ore dall’esordio. In questa seconda serata entreranno nella casa altri concorrenti, che si aggiungeranno a quelli entrati mercoledì, i quali hanno già cominciato a creare le prime dinamiche. Pago, ad esempio, ha già dato il primo bacio, anche se per gioco, ad Adriana Volpe. Proprio a proposito del cantante, inutile dire che c’è grandissima attesa di scoprire quello che accadrà stasera con Serena. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si trova in una zona nascosta della casa, dalla quale può guardare tutto quello che succede, e stasera potrà incontrare Pago per un chiarimento nella casa, ma soprattutto saprà se potrà rimanere come ospite per una settimana. La decisione finale spetta al pubblico, che in questi due giorni ha votato e presto farà conoscere il suo verdetto. In tanti, però, si chiedono come mai la Enardu abbia aspettato il Grande Fratello Vip per cercare n chiarimento con Pago, visto che i due abitano nella stessa città. La risposta l’ha data il conduttore di questa edizione, Alfonso Signorini: ecco le sue parole.

Serena Enardu al GF Vip, Alfonso Signorini senza freni: “Vuole entrare nella casa perché…”

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo la passata edizione di Temptation island Vip, durante la quale lei si è avvicinata in maniera ‘pericolosa’ al single Alessandro. Ora che il cantautore è entrato al GF Vip, ha detto di provare ancora un sentimento per Serena, ma di essere altrettanto convinto ad andare avanti e ricominciare, magari proprio ripartendo dal reality. Lei, però, vuole ancora chiarirsi con lui e stasera ci proverà, sperando anche di rimanere nella casa per una settimana come ospite. Alfonso Signorini ha parlato della vicenda durante la prima puntata di ‘Casa Chi – Citofonare Alfonso Signorini’.

Alla domanda sul perché i due non si siano chiariti prima del reality, il conduttore ha spiegato che è facile giudicare le cose dall’esterno, ma ci sono cose che non tutti sanno. Signorini ha inoltre spiegato che quando Serena e Pago si sono incontrati nei giorni di Natale, c’era presente anche Tommaso, il figlio di lei, che è legatissimo a Pago. Sarebbe questo il motivo per cui i due non sono riusciti a parlare della loro coppia in quella occasione. Riusciranno a chiarirsi questa sera davanti alle telecamere?