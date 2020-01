Giulia Cavaglia è stata protagonista di un brutto imprevisto in aereo al suo rientro dalla vacanza in Madagascar, il racconto su Instagram

Giulia Cavaglia è stata una delle troniste della scorsa edizione di Uomini e Donne, dove sembrava aver incontrato l’amore in Manuel Galiero, ma le cose tra i due non sono andate come sperate. Infatti dopo solo qualche settimana annunciano la fine della loro love story e in modo neanche troppo amichevole. Questo ha infatti destato il sospetto dei follower che hanno poi ricevuto le dovute spiegazioni attraverso uno speciale di Uomini e Donne. La Cavaglia archiviata la storia con Manuel, ha iniziato a farsi conoscere meglio sui social, acquistando sempre più consensi, complici la sua semplicità e la sua simpatia. Poi nella sua vita si è affacciato un nuovo amore, iniziato quasi per gioco, stiamo parlando della sua relazione con Francesco Sole. I due si sono conosciuti per questioni lavorative e col passare del tempo è stato sempre più evidente, agli occhi delle persone, che ci fosse più di un semplice rapporto lavorativo tra loro. E infatti, dopo un lungo corteggiamento, Francesco Sole è riuscito a conquistare la bella Giulietta, e da allora appaiono più affiatati che mai! Da quando hanno intrapreso questa relazione, non si sono mai separati, lavorando insieme a molti progetti social e musicali. E per staccare la spina dai tantissimi impegni lavorativi che li hanno visti protagonisti negli ultimi mesi, hanno deciso di regalarsi una vacanza in Madagascar, di cui ci hanno fatti partecipi attraverso Instagram. E proprio durante il viaggio di ritorno i due fidanzati sono stati protagonisti di un brutto imprevisto con l’aereo…

Giulia Cavaglia e Francesco Sole sono stati protagonisti di un brutto episodio al termine di questa splendida vacanza in Madagascar. I due ragazzi che ci hanno resi partecipi in tutto e per tutto di questa vacanza, hanno postato dei video su Instagram in cui spiegano quanto avvenuto prima del rientro in Italia. La Cavaglia ha raccontato su Instagram di aver perso il volo di ritorno in Italia, ma la cosa più sconvolgente è che i passeggeri dello stesso volo, l’hanno avvisata tramite social, che forse è stato meglio così.

I piloti dell’aereo hanno dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto del Sudan, per problemi tecnici, senza aver notizia sui prossimi voli. Altri ancora parlano di puzza di bruciato all’interno del veicolo, che quindi ha spinto i piloti ad un atterraggio d’emergenza. Forse nella sfortuna, l’influencer è stata fortunata.