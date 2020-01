Patrick Ray Pugliese: il terribile incidente automobilistico con il figlio

Grande Fratello VIP 2020: Patrick Ray Pugliese e il terribile incidente nel 2016 con il figlio Leone in auto.

Tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 c’è Patrick Ray Pugliese. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha deciso di “scongelare” alcune vecchie glorie del GF e, tra di loro, c’è anche Patrick. Diventato celebre (tristemente per lui) per il video del vomito nella suite insieme a Katia Pedrotti, Pugliese oggi torna con l’idea di dare nuova vitalità alla gara del Grande Fratello e vedremo se e come riuscirà a farlo. Purtroppo però nella sua vita c’è anche un momento spiacevole: un incidente in auto con il figlio Leone.

Incidente per Patrick e il figlio Leone

Patrick Ray Pugliese aveva partecipato al Grande Fratello 4 e 12. Nel 2016 era arrivata però la notizia che l’ex concorrente aveva avuto un brutto incidente stradale insieme al figlio Leone che, allora, aveva 3 anni. I due erano in autostrada, in Liguria, precisamente tra i caselli di Arenzano e Varazze quando la Jaguar sulla quale stavano viaggiando è finita in testacoda. Fortunatamente (e probabilmente la buona fattura dell’auto ha fatto la sua parte) i due non hanno riportato alcun tipo di danno, ma sono comunque stati trasportati nella notte in ospedale per accertamenti.

La reazione di Martina Pascutti, la fidanzata di Patrick

Martina Pascutti, fidanzata e compagna di Patrick con cui ha avuto il figlio Leone si era subito premurata di correre dagli amori della sua vita, appurando lei stessa che le condizioni dei due erano ottime. Il piccolo Leone era accuratamente legato al seggiolino e quindi al sicuro. Patrick dal canto suo aveva la cintura e molto probabilmente la velocità non era elevata. L’auto è andata distrutta certo, ma loro due sono illesi. L’ex gieffina (sì anche Martina ha partecipato al Grande Fratello 12 e proprio lì ha conosciuto Patrick) si era premurata subito di rassicurare i fan anche perché la stampa sul momento era stata piuttosto catastrofica sostenendo che il figlio Leone fosse in coma e che Patrick stesse malissimo.

Dove vive oggi Patrick Ray Pugliese?

Oggi Patrick però torna a far parlare di sé molto positivamente. La sua storia d’amore con Martina prosegue e, insieme al piccolo Leone, vivono a Montecarlo. Patrick terminata l’esperienza del Grande Fratello 12 è stato chiamato a lavorare in tv e questo gli ha permesso di “mettere da parte un gruzzoletto interessante”, se ci permettete. È stato infatti inviato di Striscia La Notizia, Pomeriggio 5 (dove ha fatto anche l’opinionista) e Mattino 5. Sarà la star anche di questa edizione del Grande Fratello VIP? Lo scopriremo presto!