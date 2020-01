Cachet Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti?

A quanto ammonta il cachet di ogni singolo concorrente del Grande Fratello Vip? Ecco tutta la verità svelata da uno degli autori.

Mancano pochissime ore. E, finalmente, assisteremo alla seconda puntata del Grande Fratello Vip. Saranno diversi e numerosi gli argomenti di cui si discuterà. In primis, infatti, si scopriranno le sorti di Serena Enardu. Proprio questa sera, infatti, si saprà se l’ex tronista di Uomini e Donne avrà la possibilità di entrare all’interno della casa, per un’intera settimana, con il tentativo di chiarire con il suo ex fidanzato. Ma non solo. Assisteremo anche all’ingresso di tutti gli altri Vip restanti. Ecco. Una domanda che, senza alcun dubbio, vi porrete è: ma i concorrenti percepiscono un corrispettivo economico? E a quanto ammonta il cachet di ciascun gieffino? Beh, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire, dapprima, se ogni concorrente viene pagato. Siete curiosi di scoprire tutta la verità in merito? Scopriamola insieme.

A quanto ammonta il cachet di ciascun concorrente per il Grande Fratello Vip?

Ogni concorrente del Grande Fratello Vip percepisce un cachet? Sarà questa, senza alcun dubbio, che tutti voi vi sarete posti in questi ultimi giorni. Ecco. Possiamo svelarvi ogni cosa al riguardo. Come raccontato in diversi nostri articoli, in occasione della prima puntata del Grande Fratello, a Roma si è tenuta la conferenza stampa a cui gli inviati di Sologossip Martina Petrillo e Vincenzo hanno preso parte. Ecco. È proprio in questa sede che è stato svelato qualche piccola ‘anticipazioni’ sulla quarta edizione del reality. Non soltanto, infatti, si è parlato delle novità che la casa avrebbe apportato quest’anno, ma anche del guadagno di ciascun concorrente.

Grazie alle parole di uno degli autori del programma, siamo venuti a conoscenza che ogni singolo gieffino percepisce un cachet. A quanto ammonta? Ovviamente, le cifre non sono state svelate nel minimo dettagli. Ma, stando alle parole di uno degli autori, sembrerebbe che esso dipenda principalmente dalla notorietà acquisita nel corso della sua carriera.

Anticipazioni seconda puntata GF Vip: cosa vedremo stasera?

Come dicevamo precedentemente, la seconda puntata del GF Vip sarà davvero ricca di argomenti. Nonostante l’avventura all’interno della casa sia iniziata da due giorni, senza alcun dubbio, questa sera si affronterà l’argomento inerente alla convivenza. Ma non solo. Si parlerà di Serena Enardu, dei nuovi inquilini e, chissà, anche del bacio tra Pago e Adriana Volpe? Staremo a vedere. Comunque vada, non perdetevi questa puntata. Ne vedremo delle belle!