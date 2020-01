Grande Fratello Vip, Imma Battaglia contro la sua ex Licia Nunez: “Sei bugiarda!”; ecco il confronto tra le due, avvenuto durante la puntata del reality.

Questa sera è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dell’attesissimo confronto tra Pago e la sue ex Serena Enardu, che potrebbe entrare in Casa per una settimana. Ma, durante la seconda puntata del reality, c’è stato anche un altro acceso confronto. Ad avere qualcosa da dire a una delle concorrenti è Imma Battaglia, ex compagna di Licia Nunez. Quest’ultima, durante la settimana, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua storia con la Battaglia, che, a detta di Licia, l’ha tradita con la sua attuale moglie Eva Grimaldi. Per la Nunez la frequentazione tra Imma ed Eva è iniziata quando la sua relazione con la Battaglia non era ancora terminata. Imma ha deciso di entrare in casa per chiarire la situazione e raccontare la sua verità.

Grande Fratello Vip, Imma Battaglia entra in Casa: il confronto acceso con la sua ex Licia Nunez

“Io credo che le storie vanno raccontate bene, per rispetto dell’amore di cui parli, di te stessa, della nostra storia, e di Eva”. È così che Imma Battaglia inizia il suo discorso a Licia Nunez, nel salotto della Casa del Grande Fratello Vip. Imma ammette di essere arrabbiata ed offesa per il fatto che Licia riassume tutto col termine ‘tradimento’. “Io non ti ho tradito, io mi sono innamorata di Eva, che è diverso. E se mi sono innamorata di Eva è perché tra noi qualcosa non andava“. Alfonso Signorini sottolinea come tra le due ci sia molta freddezza, durante il confronto. “Licia sa perfettamente che nel marzo del 2010 io ho trascorso il mio 50esimo compleanno da sola, a Gerusalemme con mia mamma. Licia mi ha regalato un orologio bellissimo, ma non era con me, doveva lavorare.” Licia si difende dichiarando che, quando c’è un amore forte come quello che c’era tra loro, certe cose non sono fondamentali. “Sai benissimo che hai incontrato Eva a Luglio”, incalza Licia, che continua a sostenere che la relazione tra Imma e la Grimaldi sia iniziata prima della loro rottura.

Ma le due continuano ad avere pareri discordanti, al punto che Alfonso Signorini invita le due a incontrarsi nuovamente dopo il programma, per chiarirsi del tutto. Ma, al momento dei saluti, le due non si sono lasciate al meglio: “La verità non è per tutti“, dice Licia. “Sei una donna bugiarda!”, replica la Battaglia. Riusciranno a chiarirsi prima o poi? Staremo a vedere.