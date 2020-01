Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio nella casa: Pago velocissimo

Grande Fratello Vip, poco fa è scattato il primo bacio nella casa più spiata d’Italia: Pago velocissimo lascia tutti i compagni di stucco

Grandi novità in vista per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 4, e uno dei protagonisti indiscussi è sicuramente Pago. Il cantante è entrato nella casa più spiata d’Italia, per poter superare il dolore che ancora si porta dentro dalla fine della relazione con Serena Enardu. La donna che ha deciso di raggiungerlo nella casa per poter rimettere le cose a post, sta assistendo a una scena davvero incredibile. Come vi avevamo già anticipato poco fa, nella casa pare ci sia già una delle concorrenti che avrebbe adocchiato il cantante, ed è Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina. Il cantante e gli altri concorrenti della casa stanno cercando ovviamente di conoscersi meglio, per poter affrontare nel migliore dei modi queste settimane di permanenza tutti insieme sotto lo stesso tetto. Quale modo migliore, se non sedersi tutti insieme a tavola e scambiarsi delle domande reciproche? E proprio durante questa ‘seduta’ di conoscenza reciproca scatta il primo bacio per uno dei concorrenti della casa, stiamo parlando di Pago! L’uomo ha stupito tutti i suoi compagni baciando a sorpresa una delle inquiline, vediamo chi è.

Poco fa nella casa del Grande Fratello Vip 4, è avvenuto un colpo di scena che ha sciato tutti senza parole. Sul sito di mediaset play, come ben sapete, è possibile spiace gli inquilini della casa 24 ore su 24 e proprio poco fa, è successo l’incredibile. A poco meno di 48 ore dall’entrata nella casa, è scattato già il primo bacio tra due concorrenti. I ragazzi riuniti tutti al tavolo del salone per conoscersi meglio, hanno deciso di giocare ad obbligo o verità. Arrivato il turno del cantante, la sua scelta è stata l’obbligo e tra gli schiamazzi generali, gli altri concorrenti gli hanno chiesto di baciare l’ex conduttrice Rai, Adriana Volpe. La donna è sposata e ha un figlio, ma non se l’è fatto ripetere due volte e alzatisi in piedi, si sono scambiati un bel bacio, separati solamente dal tavolo. Gli altri concorrenti sono letteralmente impazziti tra applausi e grida. Come reagirà Serena Enardu alla visione di questo bacio?