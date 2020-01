Al Grande Fratello VIP potrebbe entrare Serena Enardu: Karina Cascella ha commentato l’ipotesi. Ecco le sue parole tramite IG story.

Il Grande Fratello VIP è cominciato da poche ore ed ha già tutti i riflettori puntati. Il reality più famoso d’Italia ha avuto un boom di ascolti nella prima puntata e questa sera, 10 gennaio 2020, andrà in onda la seconda: è stato dato il compito ai telespettatori ed ai fan del programma di votare se far entrare nella casa di Cinecittà per una settimana Serena Enardu. L’ex tronista ed ex concorrente di Temptation Island VIP vorrebbe avere un confronto con il suo ex, Pago, concorrente del GF VIP. Dopo ciò che è successo a Temptation Island VIP, i due si sono visti ma senza avere un chiarimento serio: ci sono ancora sentimenti in ballo? Ma la domanda più curiosa da fare però è: cosa deciderà il pubblico? Intanto la vicenda ha fatto parlare tutti: Karina Cascella, l’ex famoso volto di Uomini e Donne, tramite un IG story, ha detto la sua e non ha usato termini molto simpatici…Ecco cosa ha scritto.

Karina Cascella, pesante stoccata a Serena Enardu: ‘Aiutate la poverina’

Serena Enardu potrebbe fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP: qualora il pubblico dovesse votare per il suo ingresso, l’ex tronista avrà una settimana per parlare con il suo ex, Pago. La loro storia, finita nel programma Temptation Island VIP, ha appassionato tutti, persino i VIP. Ed infatti, Karina Cascella non ha potuto far a meno di commentare la presenza della sarda nel programma. Tramite un Instagram story ha commentato: “Che brutto quando arrivi a questo punto per un briciolo di visibilità. Aiutatela. Poverina non poteva comunicare con Pago in questi mesi o a dicembre quando si sono visti! A lei piace parlare ed avere chiarimenti agghindata per la serata, sotto le luci dei riflettori, e soprattutto avanti le telecamere!“. Parole non proprio simpatiche quelle per l’ex tronista che è stata invitata, come detto durante la diretta da Alfonso Signorini, nella prima puntata del GF VIP.

Purtroppo la scelta di Serena di lasciare Pago nel reality estivo, dopo esser stata coinvolta e dopo aver flirtato con uno dei tentatori, non le ha regalato un ottima immagine: la maggior parte del pubblico è stato dalla parte di Pago. Come finirà questa storia? Lo scopriremo…