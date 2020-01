L’amica geniale 2: quando andrà in onda, finalmente spunta la data ufficiale che in tanti attendevano con ansia. Sappiamo quando sarà messa in onda

L’amica geniale, serie televisiva italo-statunitense, sta per tornare sul piccolo schermo. Negli ultimi giorni, abbiamo visto che Rai ne ha mandato in onda le vecchie puntate, quelle della prima serie. La prima volta è andata in onda nel dicembre 2018 su Rai 1, scatenando polemiche e allo stesso tempo consensi tra il pubblico. I dati parlano chiaro: la serie ha conquistato in media 6 milioni 909mila spettatori a puntata per uno share che arriva al 29.5. Adesso, sempre sui canali Rai, è appena spuntata l’annuncio ufficiale con tanto di promo in cui si specifica la data in cui andrà in onda la seconda serie. Seconda serie molto attesa e che vedrà la messa in onda di altre otto puntate imperdibili. Sarà basata su ‘Storia del nuovo cognome’.

Quando andrà in onda L’amica geniale 2?

Cresce l’attesa, soprattutto in questi giorni in cui è stata trasmessa per la seconda volta la prima serie. L’Amica geniale 2, come è stato appena annunciato, andrà in onda il 10 febbraio 2020. Inoltre, stando a quanto viene riportato da diverse fonti sul web, i primi due episodi saranno disponibili anche al cinema in anteprima il 27, 28 e 29 gennaio. Cosa vedremo nella seconda serie così tanto attesa? Saremo sempre nella Napoli degli anni 60, e gli episodi riprenderanno da Lila e Lenù, nella loro vita da adolescenti e precisamente nell’età compresa tra i 17 ed i 23 anni. Ormai hanno preso strade diverse. Sono lontane, ma vicine comunque perché legate da una profonda amicizia.

Anticipazioni e cast

A parlare è stato la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta: “Il racconto si fa anche politico, nel senso che emerge il rancore di classe, la contrapposizione fra la borghesia e la classe meno abbiente, dalla quale le nostre due eroine provengono”. Stando alle prime indiscrezioni, Lila si sposa e si ritrova accanto ad un marito che scopre non essere l’uomo di cui si era innamorata. Così, è costretta a vivere continue violenze in ambito domestico. Neanche Lenù è felice: si è trasferita in Toscana per continuare gli studi, ma a Pisa si sente fuori luogo e le manca la sua Napoli.

Tornerà in scena Nino Sarratore, ragazzo che piaceva ad entrambe, e che le metterà ancora una volta in competizione. Per il cast ed i personaggi possiamo confermare la presenza di Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù) nei panni delle protagoniste.