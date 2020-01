Meghan abbandona Harry e torna in Canada: lui è da solo con la Regina

Meghan abbandona Harry da solo a Londra: dopo il terribile scandalo della rinuncia al titolo di altezze reali e dopo aver scatenato la rabbia di Elisabetta II, Meghan Markle ha deciso di “ripiegare” in Canada per prendersi cura del suo bambino e lasciare al Duca di Sussex il lavoro sporco, cioè quello di lavorare alla definizione degli accordi con Buckingham Palace.

Meghan ha abbandonato Harry, ma si tratta soltanto di una separazione momentanea. La Duchessa rimarrà infatti in Canada insieme ad Archie per attendere il ritorno del marito, rimasto a Londra per sbrogliare l’intricatissima matassa del divorzio dalla famiglia reale.

Non si sa per quanto tempo dureranno le trattative tra Harry Windsor e Buckingham Palace, ma il comunicato ufficiale che lo staff della Regina Elisabetta ha diramato non lascia presagire nulla di buono. Nel comunicato si legge infatti che si prevedono tempi molto lunghi per definire ogni aspetto dell’accordo. Non si sa quindi per quanto tempo Meghan e Harry rimarranno separati, ma di certo il Duca di Sussex farà bene a non lasciare la capitale del Regno Unito fino a che le cose non saranno perfettamente chiare. C’è però una domanda da farsi: la scelta di Meghan è stata spontanea o è si è trattato di un ordine della Regina?

Meghan Markle è stata “allontanata”?

Da quando Meghan ha messo al mondo il suo Archie non ha mai voluto separarsene per un tempo molto lungo. Addirittura si sono rincorse voci, per un periodo, in cui si diceva che la Duchessa soffriva a lasciare il royal baby da solo con le tate che lei stessa aveva scelto per prendersi cura di lui.

Nasce allora il sospetto che Meghan abbia deciso di volare in Inghilterra senza Archie soltanto per avere la scusa per tornare in Canada quando si sarebbe arrivati allo scontro diretto con Sua Maestà.

Un’altra ipotesi è che Meghan non sia più gradita nei palazzi della famiglia britannica e che la Regina abbia lasciato intendere di non aver piacere a incontrarla, quindi Meghan ha deciso per una elegante ritirata strategica in Canada.

Nel frattempo i legali della Regina e tutto lo staff che serve fedelmente Elisabetta II hanno ricevuto precise istruzioni: la questione deve essere risolta nel più breve tempo possibile, al fine di non trascinare la famiglia reale in un ennesimo lungo scandalo come quello che ha recentemente travolto il principe Andrew, accusato di “amicizie indecenti” con un uomo accusato di pedofilia e “licenziato” da Elisabetta sotto pressione del Principe di Galles.