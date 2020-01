Nella prima parte della puntata odierna di Vieni da Me, Milly Carlucci ha svelato tutti i dettagli sul suo programma Il Cantante Mascherato.

L’ultima puntata di questa settimana di Vieni da Me è iniziata. Tuttavia, ancora prima di iniziare le interviste ai magnifici ospiti dell’appuntamento odierno, Caterina Balivo riceve l’incursione nello studio televisivo di Milly Carlucci. Questa sera, su Rai Uno, andrà in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato. E così la sua conduttrice ha voluto svelare qualche segreto sul programma alla bellissima e dolcissima campana durante il suo show pomeridiano. È stato un vero e proprio fiume in piena, Milly. Nonostante se ne parlasse da diverso tempo di questo programma, tutti questi dettagli non erano mai stati svelati fino ad adesso. È proprio per questo motivo che, per la sua ‘dirimpettaia’ di studio, la bella Carlucci ha voluto letteralmente ‘sbottonarsi’. Ecco cosa rivela.

Il Cantante Mascherato, tutti i dettagli di Milly Carlucci a Vieni da Me

Oltre che la seconda puntata del Grande Fratello Vip, su Rai Uno, questa sera, andrà in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci. Se ne parla, ormai, da tempo, ma che cos’è? Ecco. A svelare tutti i dettagli è la conduttrice dello show. Che, durante la puntata odierna di Vieni da Me, ha deciso di svelare ogni cosa a Caterina Balivo. Ecco tutto quello che occorre sapere:

Tutti i cantanti in gara indosseranno un casco e una felpa, sulla quale c’è la scritta: “Non parlarmi”. Saranno in incognito tutto il tempo, quindi;

Tutti i cantanti in gara, al momento della loro esibizione, saliranno sul palco con la maschera da loro scelti;

Non tutto il cast del programma è composto da cantanti. Ovviamente, i concorrenti devono sapere cantare, ma non tutti fanno questo come loro mestiere;

La giuria, composta da Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, avrà un binocolo con il quale potranno osservare più da vicino qualsiasi dettaglio del ‘mascherato’;

L’identità del concorrente mascherato verrà svelato soltanto a fine puntata quando, nel duello finale, un concorrente verrà salvato dal televoto e, quindi, andrà alla puntata successiva, mentre l’altro si smaschererà;

Prima di ogni esibizione, il mascherato si racconterà in un video di presentazione (ovviamente, la loro voce verrà leggermente modificata);

C’è un concorrente che ha condotto più di venti programmi;

Questi, quindi, sono tutti i dettagli da sapere per questo nuovo programma di Rai Uno. Insomma, tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Voi lo seguirete?