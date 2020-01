Taylor Mega difende Erica Piamonte attraverso le stories di Instagram: “Abbiate rispetto”, ecco cosa è successo all’ex gieffina

Taylor Mega e Erica Piamonte hanno avuto una relazione dopo la partecipazione al Grande Fratello. Le due donne si conobbero proprio nella casa più spiata d’Italia e l’intesa fu subito alle stelle. Nella casa ci furono solo baci saffici, dati quasi per gioco, fuori dalla casa invece pare sia nata una vera e propria storia d’amore. Erica tra l’altro, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, accusò Taylor di averla tradita con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Da lì a poco il loro flirt amoroso è terminato. Taylor adesso è single e proprio ieri su Instagram ha dichiarato di non voler parlare delle sue storie passate, mentre Erica ha ritrovato l’amore, stavolta accanto ad un ragazzo.

Taylor Mega difende Erica Piamonte: cosa è successo

Il breve flirt tra Taylor e Erica ha fatto sognare alcuni fan e, come spesso succede con le coppie del mondo dello spettacolo, si sono formate le fanpage dedicate a loro due. Quando la loro storia è finita, però, qualcuno ha continuato a sostenere la coppia, anche da separate, qualcun altro, invece, ha criticato l’atteggiamento dell’una o dell’altra. Da quando l’ex concorrente del Grande Fratello ad esempio ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore, alcuni haters si sono scatenati contro di lei, accusandola di essere stata falsa con Taylor. Questa mattina la modella e influencer è stata costretta ad intervenire con un messaggio pubblicato tra le stories di Instagram: “Sia io che Erica ci siamo rifatte una vita” ha esordito Taylor “Lei si è fidanzata e io sono molto felice per lei perchè la vedo serena. Non nego che mi dispiace non incontrarla e stare insieme come una volta perchè l’affetto che provo per lei rimane immutato. Per tutti quelli che lanciano odio per il nostro distacco o nei confronti del suo nuovo fidanzato, vorrei dire che non siete mai stati veri supporters“.

Taylor poi ha aggiunto: “Rispettate le scelte delle persone e la persona prima di tutto”. Con questa stories la Mega spera di aver messo un punto a questa storia e soprattutto a questo odio nei confronti di Erica e del suo nuovo fidanzato. L’influencer ha chiesto agli utenti che supportano lei e la sua ex fidanzata di rispettare la propria vita e la vita degli altri. Il gesto sarà stato sicuramente apprezzato da Erica.