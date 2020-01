Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari non si sente bene: cosa è successo in studio

Oggi, venerdì 10 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, nella quale Tina Cipollari ha dichiarato di non sentirsi bene

Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la prima parte di settimana dedicato al trono delle dame e dei cavalieri, oggi la scena è stata rubata dai tronisti e dai corteggiatori. In studio è stata presentata la nuova tronista, Sara. Oltre a lei erano presenti ovviamente anche Giulio Raselli e Carlo Pietropoli, oltre agli opinionisti. Presente anche oggi Lorenzo Riccardi, ormai divenuto punto fisso del programma. In studio immancabile la presenza di Tina Cipollari, volto storico del programma condotto da Maria De Filippi. La donna però, nella puntata andata in onda subito dopo le festività natalizie, non era al massimo della forma.

Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari non si sente bene

Nella puntata odierna del trono classico, andata in onda dalle 14:45 su Canale 5, la Cipollari non era al massimo della forma. L’opinionista del programma di Maria De Filippi, infatti, era senza voce, probabilmente influenzata. Nonostante fosse visibilmente giù di morale e soprattutto di forma, l’opinionista non ha rinunciato a mettere in scena un piccolo siparietto con uno dei nuovi corteggiatori del programma. La De Filippi, infatti, ha chiesto a Tina chi tra i nuovi corteggiatori di Sara fosse il più bello. La Cipollari ha fatto alcuni nomi e poi si è soffermata su Francesco. Il ragazzo ha dichiarato di essere alto un metro e novantadue centimetri e l’opinionista ha messo in dubbio le sue parole. La De Filippi allora ha fatto entrare un metro in studio, ha fatto poggiare al muro il corteggiatore e l’ha misurato. Il corteggiatore effettivamente era alto un metro e novantadue centimetri. La Cipollari si è scusata con il ragazzo ed ha dichiarato: “Ti devo chiedere scusa e da vicino sei anche molto bello“. Francesco è entrato ufficialmente nelle grazie dell’opinionista e sappiamo quanto sia importante. I giudizi della Cipollari spesso hanno fatto centro in alcuni corteggiatori o corteggiatrici, di conseguenza averla dalla tua parte è sempre un punto a favore.

Tra le corteggiatrici attuali, ad esempio, una che ha avuto qualche problema con Tina è Giovanna Abate. La corteggiatrice di Giulio Raselli è stata spesso attaccata dalla Cipollari, perchè secondo lei è falsa e pesante. Giovanna fortunatamente è riuscita a sopportare i giudizi dell’opinionista del programma.