Wanda Nara, look ‘bollente’ per la seconda puntata del Grande Fratello Vip: scollatura profondissima, ma un ‘dettaglio’ cattura tutti, diamo un’occhiata.

Questa sera è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Si tratta della seconda puntata, che è in realtà la seconda parte dell’esordio. Anche questa sera, infatti, vedremo l’ingresso di altro otto concorrenti nella Casa. In sole 48 ore, ci sono stati già tantissimi colpi di scena. Il momento più atteso della serata è, senza dubbio, il confronto tra Pago e la sua ex Serena Enardu, che, televoto permettendo, potrà entrare in casa per un chiarimento con il cantante. Ma, prima di aprire ogni argomento, Alfonso Signorini ha salutato i suoi due opinionisti d’eccezione: Pupo e Wanda Nara. Ma, se Pupo era già seduto nella sua postazione, il posto della bellissima argentina era inizialmente vuoto. È stato il conduttore ad invitarla ad entrare, facendola sfilare sulla famosa passerella dello studio. E Wanda è apparsa più bella che mai. Il suo look non è passato inosservato: l’abito che l’opinionista ha scelto per questa sera ha colpito davvero tutti, soprattutto per la sua notevole scollatura. Ma è anche un altro il ‘dettaglio’ che colpisce. Siete curiosi di scoprirlo? Ve lo mostriamo subito.

Wanda Nara, look ‘bollente’ al Grande Fratello Vip: la scollatura è notevole, ma un ‘dettaglio’ non passa inosservato

Wanda Nara è una degli opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Bellissima e senza peli sulla lingua, la moglie di Mauro Icardi è stata fortemente voluta dal conduttore Alfonso Signorini. Che, questa sera, ha invitato l’opinionista ad entrare in studio, lasciandola sfilare sulla passerella dello studio. E la Nara ha lasciato tutti senza fiato con il suo look. Un abito viola, corto, con una scollatura che non passa inosservata. Wanda entra in grande stile e, in pochi secondi, infiamma lo studio. Ecco uno screen di quel momento:

Wanda Nara è ‘esplosiva’! La sua entrata è stata davvero trionfale: la showgirl ha improvvisato un balletto in passerella con Alfonso Signorini. Che ha subito fatto notare un dettaglio molto ‘particolare’ nel look dell’argentina. Ve lo mostriamo subito:

Eh si! Wanda indossa un paio di stivali molto alti sul ginocchio, dello stesso colore dell’abito. Un dettaglio che balza subito agli occhi, anche di Signorini, che ha esclamato: “Che stivalata!”. Un look, quello dell’opinionista, che non poteva passare inosservato. E voi, state seguendo la seconda puntata del Grande Fratello Vip?