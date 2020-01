Maria De Filippi è tornata in tv oggi sabato 11 gennaio con il pomeridiano di Amici: è stata costretta a riprendere Stash. Il motivo è esilarante: ecco cosa è successo.

Oggi sabato 11 gennaio è tornata Maria De Filippi in tv con il suo talent, Amici. E’ in corso la 19 esima edizione ed i professori stanno mettendo a loro prova gli allievi per valutare chi potrà accedere meritatamente al Serale. Oggi nella puntata pomeridiana il primo ad andare in sfida è Valentin. Il ballerino ha fatto un passo a due con la splendida Francesca. Già diverse settimane fa i due fecero parlare al termine di una esibizione per via di un bacio molto passionale scambiatosi nella coreografia: intervenne anche Maria De Filippi per sottolineare che la ballerina professionista è sposata. Anche oggi, la loro esibizione non è passata inosservata: la conduttrice ha ripreso Stash a fine musica, ecco perchè.

Amici 19, Maria De Filippi riprende Stash: il coach era ‘distratto’, ecco perché

Valenti oggi 11 gennaio 2020 ha aperto la puntata pomeridiana di Amici. E’ stato protagonista di una sfida e si è esibito in un passo a due con la splendida Francesca. La ballerina professionista è un vero schianto ed ogni volta che arriva, cattura l’attenzione di tutti. E’ successo anche oggi durante l’esibizione: gli occhi erano così puntati su di lei che Maria De Filippi, al termine della musica, ha ripreso Stash, il cantante dei The Kolors, professore di canto nella scuola. La famosissima conduttrice ha ironizzato sul fatto che il cantante e professore della scuola abbia una notevole ‘passione’ per i balli latini: “In un minuto e mezzo guardavo lui, faceva lo ‘gnorry’ e cercava di non guardarla” ha detto scherzando la De Filippi rivolgendosi a Stash. La conduttrice l’ha accusato di non esser riuscito a concentrarsi su Valentin perchè attratto dalla bellezza di Francesca. “Volevo concentrarmi su Valentin ma è stato difficile” ha replicato immediatamente Stash.

La sfidante di Valentin ha ballato con Umberto: il sex symbol della scuola di Amici ha invece catturato l’attenzione delle donne. A fine esibizione Maria si è rivolta alla Celentano: “Non possiamo dire alla Celentano di concentrarsi perchè è difficile“. L’insegnante di ballo ha subito replicato: “Potrei essere sua nonna“. Insomma, quest’anno ad Amici il pubblico ed i partecipanti si rifanno gli occhi, ad ogni esibizione.

Questo un post di Francesca Tocca: la sua bellezza fa perdere davvero il fiato.