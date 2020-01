Di ritorno dalla sua vacanza alle Mauritius, Chiara Nasti è stata la protagonista di un triste episodio: il ‘disperato’ appello dell’influencer sui social.

Tutte le cose belle, purtroppo, sono destinate a finire. E così anche il viaggio alle Mauritius di Chiara Nasti è terminato. Dopo diverse settimane in un luogo davvero paradisiaco, la bellissima napoletana è ritornata nella sua città d’origine. Peccato che, però, appena ‘sbarcata’ nuovamente nel capoluogo campana, la giovane influencer è stata protagonista di un triste episodio. A raccontarlo è stata la diretta interessata. Che, tramite una serie di Instagram Stories, ha raccontato ai suoi followers quanto accaduto in queste ultime ore. Ma non solo. Perché, dalle sue parole, si evince chiaramente la sua ‘disperazione’ per questo brutto inconveniente. Tanto da chiedere ai suoi sostenitori un aiuto. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa è realmente successo.

Chiara Nasti, triste episodio appena ritornata dalle Mauritius: cosa è successo

È stata una vacanza davvero indimenticabile per Chiara Nasti alle Mauritius. Lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri recenti articoli, le foto mozzafiato che, spesso e volentieri, la giovane influencer ha condiviso sul suo canale social. Fatto sta, di ritorno a Napoli, la bellissima campana ha dovuto fare i ‘conti’ con un inconveniente non da poco. Di che cosa parliamo? Semplice: dello jet lag. Ebbene si. In alcune sue recenti Instagram Stories, Chiara ha raccontato ai suoi followers di questo triste episodio che le sta accadendo in questi ultimi giorni. Dalle sue parole, infatti, si capisce perfettamente la sua ‘disperazione’. Anche perché, come lei stessa racconta, non riesce a dormire di notte a causa del fuso orario. Ma vediamo i dettagli:

“È vero che c’erano tre ore di differenza, ma gli orari sono tutti sballati. Mi sveglio alle 5 del mattino andando a dormire alle 2″, è proprio questo che racconta Chiara in queste sue recenti Instagram Stories. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini, la giovane Nasti ha davvero bisogno di aiuto. Anche perché, parliamoci chiaro, non dormire durante la notte è davvero massacrante. È proprio per questo motivo che, com’è solita fare, ha chiesto consiglio ai suoi sostenitori. Non sto proprio dormendo. Qualcuno può consigliarmi qualcosa da fare. Se c’è qualcosa da fare. Vi giuro, guardate i miei occhi”, conclude l’influencer napoletana visibilmente stanca.