Elettra Lamborghini in difficoltà: problema ‘piccante’ mentre prova a vestirsi; ecco cosa è successo nelle stories della cantante.

Manca sempre meno all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più famosa del nostro Paese è , come ogni anno, uno degli eventi televisivi più attesi. Questa’anno, poi, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha dato vita a un cast davvero interessante. Tantissimi i cantanti al loro debutto sul palco dell’Ariston. Tra questi, anche la bellissima Elettra Lamborghini, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini. La cantante è un vero e proprio idolo per i ragazzi, che la considerano la regina indiscussa del twerking. Tutti non vedono l’ora di ascoltare il brano con cui Elettra gareggerà a Sanermo, dal titolo Musica. Ma, nel frattempo, i fan continuano a seguire le sue stravaganti ‘avventure’ sui social, in particolare su Instagram. Sul suo profilo, la Lamborghini ama postare foto e video delle sue giornate, soprattutto attraverso le stories. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, Elettra ha condiviso con i suoi followers un momento molto ‘particolare’ . Il momento in cui la cantante si è trovata in difficoltà, mentre tentava di indossare un abito, a causa di un ‘grande problema‘. Siete curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo mostriamo subito!

Elettra Lamborghini in difficoltà: problema ‘piccante’…è il suo Lato B

Elettra Lamborghini è una delle concorrenti più attese sul palco dell’Ariston. La regina del twering, infatti, sarà una dei Big di Sanremo 2020, che partirà il prossimo 4 febbraio. Ma, in attesa del grande evento, la Lamborghini continua a tenersi in contatto coi suoi numerosissimi fan attraverso il suo profilo Instagram, seguito da ben 4,8 milioni di persone. Nelle sue stories, qualche ora fa, la cantante ha mostrato ai suoi followers un momento molto particolare. Elettra è nuda, intenta ad indossare un abito rosa, che, però, non riesce ad infilarsi. Il motivo? Un grande ‘problema’ che impedisce all’abito di salire su! Eh si, avete capito bene. Si tratta proprio del notevole lato B della Lamborghini. Ecco uno screen tratto dalle stories:

“Grandi problemi”, scrive la Lamborghini come didascalia alla sua storia. Nel video, vediamo l’assistente che tenta di far salire l’abito, ma l’ ‘ostacolo’ rende tutto molto difficile. Elettra appare molto divertita dalla situazione e contagia tutti con la sua solita solarità e il suo sorriso. Un ‘grande problema’ per Elettra, ma non sarà certo dispiaciuto ai suoi fan, che hanno potuto ammirare la cantante in tutta la sua bellezza! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?