Serena Enardu, dopo che le è stata negata l’entrata nella casa del GF VIP, torna a casa: si è sfogata su Instagram, ecco le sue parole.

Ieri sera, 10 gennaio 2020, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello VIP: è cominciato da così poco eppure ha già regalato tantissime emozioni. Il lungo confronto tra Serena Enardu e Pago è uno degli argomenti principali di questa nuova edizione del reality: l’ex tronista ha chiuso la storia con il cantante pensando di non amarlo più. A distanza di mesi sembra esser tornata indietro ed ha provato ad entrare nella casa del GF VIP per riconquistarlo: il pubblico però aveva l’unico potere decisionale e ieri sera, durante la diretta, ha deciso che Serena non doveva entrare in casa. Così, il verdetto inaspettato ha lasciato tutti senza parole: i fan del programma hanno deciso che la sarda non doveva trascorrere una settimana con Pago nella casa di Cinecittà. Una volta fuori dal programma, Serena ha aggiornato il suo profilo social: ecco le sue parole.

GF VIP, Serena Enardu torna a casa in lacrime: lo sfogo su Instagram

Serena Enardu torna a casa: il televoto ha deciso che non può rimanere nella casa per riconquistare il suo Pago. Il pubblico del famosissimo reality show ha deciso di regalare a Pago gli spazi di cui ha bisogno: il cantante vuole prendersi del tempo per pensare e godersi al cento per cento l’esperienza nel Grande Fratello VIP. E’ ancora molto innamorato di Serena, come detto più volte nella diretta, ma ora è meglio che pensa a se’. Il pubblico si è schierato dalla sua parte ed ha votato ‘no’ riguardo l’entrata di Serena nella casa di Cinecittà.

La sarda durante il suo ritorno a casa sua, ha postato un selfie su Instagram ed ha scritto un messaggio. “Ho pianto tanto… tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” …ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti”.

Ha ricevuto in pochissimi secondi tantissimi commenti: “Io ti auguro di vederti felice e che il tuo cuore possa portarti a realizzare quell’amore grande che hai dentro.I tuoi occhi parlavano, si percepisce la verità è prima o poi chi dovrà capirà il resto non conta. ti abbraccio forte tesoro” scrive un utente.