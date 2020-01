Gf VIP, Paola Di Benedetto: spunta il retroscena dopo pochi giorni

Al GF VIP Paola di Benedetto è arrivata (come tutti gli altri) da nemmeno 72 ore, ma già arrivano i primi commenti non esattamente lusinghieri sul suo conto: a farli è un famoso giornalista, arrabbiatissimo con lei.

Paola Di Benedetto al GF VIP promette di far parlare di sé e di catalizzare l’attenzione di telespettatori e concorrenti, ma per adesso si è limitata a far arrabbiare, e non poco, una persona che le è stata molto vicina negli anni passati e che ha contribuito in maniera decisiva a farla arrivare dov’è ora.

I motivi di questo allontanamento sembrano essere esclusivamente professionali ma, come sempre succede, quando un rapporto lavorativo si protrae per molto tempo e porta a una collaborazione molto stretta tra le persone, inevitabilmente si trasforma in un rapporto personale in cui si finisce per essere coinvolti anche a livello emotivo.

E’ quello che è accaduto a Paola Di Benedetto e Gabriele Parpiglia, il famoso giornalista televisivo che ha amaramente commentato l’ingratitudine della modella.

Paola Di Benedetto al GF VIP fa a meno di Gabriele Parpiglia

Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia ha iniziato una lunga sessione di domande e risposte con le quali ha soddisfatto la curiosità di moltissimi dei suoi follower. Tra le domande che gli sono state poste una ha evidentemente toccato un nervo scoperto, ovvero il rapporto con Paola Di Benedetto.



Da quanto si intuisce dalla risposta del giornalista, Paola in passato si era affidata a una certa agenzia di cui forse – ma non si può dire con certezza – Parpiglia è un titolare o un collaboratore. Di recente però Paola ha deciso di cambiare agenzia affidandosi ad altri professionisti: oggi per cominciare una collaborazione con lei bisogna rivolgersi alla One Shot Agency.

Evidentemente Gabriele Parpiglia ha preso come un terribile affronto l’atteggiamento di Paola, che ha compiuto una scelta che manca di gratitudine e di correttezza nei confronti di chi l’ha aiutata a crescere come professionista e personaggio pubblico negli ultimi anni. C’è da dire però che i personaggi più o meno famosi, ma principalmente quelli che stanno ancora lavorando alla costruzione di una vera e propria carriera, tendono a cambiare molto spesso manager, scegliendo quello che promette di far ottenere loro ingaggi contrattuali migliori e, quindi, guadagni più alti: Paola Di Benedetto ha deciso di fare il proprio interesse.