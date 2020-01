Gf Vip, sapete come è andata tra Serena Enardu ed il suo tentatore Alessandro Graziani?

Serena Enardu | Gf Vip: sapete come è andata con il suo tentatore Alessandro Graziani appena dopo Temptation Island Vip?

Serena Enardu ha vissuto due giorni all’internod ella casa del Grande Fratello Vip, in una sorta di limbo, in attesa di quello che sarebbe stato il suo destino. Pago era lì dentro. Pago, che si è sentito tradito a Temptation Island Vip e che adesso è in una guerra molto violenta tra mente e cuore. Conciliarli sarebbe difficile, eppure, con uno sforzo immane, lui ce la fa. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, quella di venerdì 10 gennaio, abbiamo visto che Serena è uscita dalla casa per volontà del pubblico. A quanto pare, la maggior parte delle persone non voleva che rimanesse. Così, accompagnata dal suo ex alla porta, è uscita. Uscita dalla casa del Gf Vip, ma forse non proprio definitivamente dalla vita e dal cuore di Pago. Tuttavia, vogliamo proporre ai nostri lettori un breve excursus su come è finita tra Serena e il suo tentatore a Temptation Island Vip, Alessandro Graziani.

GF Vip | Pago | Come è finita tra Serena Enardu ed Alessandro Graziani?

Alessandro Graziani è stato il tentatore di Serena Enardu. Ha 28 anni e poche responsabilità a carico: una situazione completamente diversa da quella in cui si trova Serena che, invece, ha un figlio ed un fidanzato (all’epoca) che era Pago. Graziani ha vissuto l’esperienza a Temptation Island Vip in totale tranquillità. Così, dopo quello che è accaduto, ha voluto rilasciare un’intervista ai microfoni di Sologossip.it per spiegare come è andata tra lui e Serena dopo l’esperienza nel ‘villaggio delle tentazioni’.

Come è andata una volta usciti di là? “Ci sentiamo qualche volta” – raccontava Alessandro il 27 dicembre – “ma la cosa è rallentata bruscamente, molto bruscamente. Dopo Temptation Island Vip, ho vissuto le stesse cose con lei che vivevo all’interno del villaggio, ovviamente con meno blocchi, non essendoci le telecamere. Ma non era cambiato il rapporto tra noi, e per me era un ottimo segnale, perché voleva dire che c’era qualcosa di vero, e non di amplificato dalla situazione. Poi però ha deciso così… col senno di poi, la capisco anche e ho rispettato la sua scelta. Certo, a me avrebbe fatto piacere approfondire, ma è andata così”. Insomma, a quanto pare Serena non ha voluto continuare a conoscere Alessandro fuori dal programma televisivo.

Forse, era in un evidente momento di confusione ed aveva pertanto bisogno di capire cosa le fosse appena successo. La verità è che, adesso, ha sentito forte la spinta verso Pago. E, a tal proposito, vanno evidenziate le sue parole quando ha dovuto lasciare la casa: “Non importa che io rimanga oppure no, voglio solo che tu tenga a mente quello che ti ho detto”.