GF Vip, arrivano le prime dichiarazioni dell’ex tentatore Alessandro su Serena Enardu: “Sono in una posizione scomoda”, il commento su Instagram

Il Grande Fratello Vip 4, seppur alla seconda puntata, ha tirato fuori molti argomenti interessanti e da come è iniziato, ci aspettano dei mesi davvero carichissimi. Basti pensare che in sole 72 ore sono arrivati i primi baci, i primi giochi e anche le prime bufere. Il personaggio che sicuramente è più sotto l’attenzione mediatica è Pacifico Settembre, in arte Pago, entrato nella casa per dimenticare l’ex Serena Enardu. Ex che però ha deciso di avere un confronto con lui proprio all’interno della casa. La donna è stata invitata da Alfonso signorini all’interno del programma per poter riaffrontare i problemi che sono stati la causa della sua separazione da Pago. A intervenire sull’argomento è stato l’ex tentatore di Serena a Temptation Island, Alessandro Graziani. Vediamo cos’ha dichiarato.

GF Vip, arrivano le prime dichiarazioni dell’ex tentatore Alessandro su Serena Enardu

Alessandro Graziani è stato uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, e in particolar modo, ha stretto un forte legame con Serena Enardu, tanto che la donna arrivata al falò di confronto decide di interrompere la sua relazione col compagno Pago. Successivamente si vociferava di una possibile love story tra lui e la Enardu, cosa che però non è avvenuta. Nelle ultime ore la bufera creatasi tra le mura del Grande Fratello hanno investito anche lui, che prontamente ha deciso di chiarire la sua situazione attraverso delle Instagram Stories.

Il ragazzo interrogato sui follower sulla situazione creatasi con Serena, ha così spiegato: “Io non saprei cosa dire. Non ne ero minimamente al corrente e comunque con lei è da parecchio che non ci sentiamo. Cosa voglia non lo so, magari vorrà veramente trovare serenità, non lo so. Io spero che questa cosa serva a entrambi per chiudere definitivamente la cosa o per riaprire qualche spiraglio. Sono in una posizione dove parlare è molto scomodo. Non voglio entrare in nessun merito, assolutamente. Starò a vedere anche io cosa accadrà“. Detto ciò si è quindi escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento del giovane nelle questioni amorose dell’ex tronista di Uomini e Donne e Pago. Non ci resta che aspettare per capire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, tanto intricata, quanto intrigante.