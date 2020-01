Giulia Salemi, retroscena sul recente amore: i dettagli sul nuovo fidanzato

Giulia Salemi, i retroscena svelati sul suo recente amore, ecco tutti gli indizi sul nuovo fidanzato della Italo Persiana

Giulia Salemi continua a far parlare di sé, dopo il capodanno passato a Courchewel, in Francia, in compagnia di un ‘misterioso‘ uomo, continuano a inseguirsi i rumors sulla sua situazione sentimentale. Secondo il settimanale Spy, la bella Italo Persiana, avrebbe intrecciato una storia d’amore con un uomo, dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte. Vi ricordiamo infatti che Giulia Salemi per un periodo è stata legata sentimentalmente a Francesco Monte, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e con cui si era instaurato un rapporto molto intenso, contro il favore di mamma Fariba. Giulia nutriva nei confronti di Monte un sentimento molto forte che nel corso del tempo però si è dimostrato essere inutile, poiché il modello non ricambiava pienamente. Nel corso dei mesi l’influencer si è mostrata particolarmente sofferente per questa separazione, dimostrandolo in diverse occasioni, anche a interviste tv o giornalistiche. Anche se Monte, ormai, sembra solo un lontano ricordo. Si, perché la Salemi pare abbia ritrovato l’amore al fianco di un uomo ‘misterioso, con cui ha trascorso anche le vacanze Natalizie in montagna. A tenerli d’occhio, oltre i fan della modella, anche il Magazine Spy, che ha cercato di reperire qualche info in più sull’uomo. Vediamo insieme i dettagli emersi sul nuovo fidanzato della Salemi…

Giulia Salemi, i dettagli sul nuovo fidanzato: alcuni retroscena sul recente amore…

Giulia Salemi ha trascorso le festività Natalizie in compagnia di amici e di un nuovo amore, a Courchewel. La ragazza era stata vista da molti fan in compagnia di quest’uomo misterioso in atteggiamenti molto dolci. I fan segnalavano infatti che i due erano spesso abbracciati e intenti a coccolarsi, ma nessuno ha riconosciuto un volto noto nell’uomo. Secondo il magazine Spy, il ragazzo sarebbe originario di Napoli ed è figlio di un petroliere. Di lui non si conosce l’identità, ma stando a quanto trapelato dal Magazine, avrebbe conquistato la Salemi con un corteggiamento da vero galantuomo.

Dopo svariate telefonate, i due ragazzi avrebbero deciso di incontrarsi per darsi la possibilità di conoscersi meglio. Poi si sono incontrati per una cena a Milano, il 18 Dicembre. La cena avrebbe cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la conoscenza, che sarebbe divenuta più assidua, tanto poi da decidere di trascorrere le vacanze insieme.