Grande Fratello Vip, due concorrenti sono stati insieme: la rivelazione

Due concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip sono stati insieme: la rivelazione a sorpresa questa notte nella casa più spiata d’Italia

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati altri otto concorrenti. Questa settimana, dunque, dovranno convivere ben diciannove persone sotto lo stesso tetto. Non sarà certamente facile e si prevedono fuoco e fiamme. I quattro highlander, invece, restano nel Privè del GF VIP 4. Al televoto ci sono Patrick Pugliese e Salvo Veneziano, uno di loro dovrà abbandonare il reality show la prossima settimana. La puntata di ieri ha lasciato sicuramente strascichi nella casa più spiata d’Italia. Pago e Licia hanno avuto la visita di Serena e Imma Battaglia. La Nunez, in particolare, ha avuto uno scontro molto forte con la sua ex compagna, sfociato dopo la puntata in uno sfogo in lacrime.

Tra i nuovi protagonisti della casa del GF VIP 4 vi è anche Elisa De Panicis. Lei è una modella e influencer, possiede un account Instagram da circa un milione di seguaci ed annovera love story prestigiose come quella con Cristiano Ronaldo. Elisa, però, ha dichiarato di essere stata fidanzata anche con un concorrente della quarta edizione del reality show. Stiamo parlando di Andrea Denver, il modello italiano che vive all’estero. La De Panicis ha raccontato agli altri coinquilini la frequentazione avuta con Denver. La modella avrebbe dichiarato di essere stata invitata a cena dal modello nel giorno di San Valentino. I due hanno iniziato una frequentazione e la De Panicis ha dichiarato: “Era una storiella che è andata avanti per un anno e mezzo“. I due oggi pare che siano entrambi fidanzati, anche se la modella ha dichiarato di aver ricevuto delle avance dal suo nuovo coinquilino: “Era a Milano e mi ha chiesto: ‘Mi vieni a trovare?“. La modella però ha rifiutato perchè sta frequentando un’altra persona. La De Panicis poi ha aggiunto: “Lui ogni volta ci prova e io ovviamente gli dico di no perchè sto frequentando un’altra persona“.

Vedremo nella casa più spiata d’Italia cosa succederà. Tra i due pare ci sia stato del tenero e, secondo la De Panicis, il modello fino a poco tempo fa avrebbe provato un piccolo riavvicinamento. Adesso, però, ci sono tantissime telecamere che li inquadrano ed è probabile che Andrea trattenga la sua impulsività.