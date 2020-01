“Il cantante Mascherato’, gaffe di Ilenia Pastorelli: gelo in studio

“Il cantante Mascherato’, alla prima puntata del reality condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito alla gaffe di Ilenia Pastorelli: gelo in studio

Ieri sera ha avuto inizio il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ‘Il cantante Mascherato‘. Il format si preannuncia ricco di colpi di scena, e davvero intrigante. Alla base del programma c’è l’idea dell’anonimato, cerchiamo di capirci meglio. I concorrenti in gara, sono celebrità di grande portata del nostro panorama artistico, vengono camuffati sotto delle maschere imponenti e hanno l’obbligo assoluto di non rivolgere la parola a nessuno, durante tutta la permanenza negli studi. Qui le voci vengono deformate, proprio per essere rese irriconoscibili alla giuria e ai telespettatori. L’unico momento in cui hanno la possibilità di far sentire la loro vera voce è mentre cantano, ma anche qui il tutto è reso più difficile dal fatto che nessuno dei protagonisti in gara possa cantare il suo genere di appartenenza: rap, rock, pop, dance e così via. Durante la prima puntata i giudici sono stati: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Giullermo Mariotto. Proprio in merito a Ilenia Pastorelli ci sono stati non pochi commenti sul web. L’attrice, infatti, ha commesso una gaffe che ha fatto calare il gelo nell’intero studio.

‘Il cantante Mascherato’, gaffe di Ilenia Pastorelli alla prima puntata dello Show

I cantanti mascherati di ieri sera hanno dato davvero filo da torcere ai giudici del programma. Uno in particolare ha destato molta attenzione nella giuria e nel pubblico da casa. Stiamo parlando del concorrente travestito da coniglio, che ieri sera ha incalzato il palco de ‘Il cantante Mascherato’ incantando tutti. Sul cantante ci sono stati numerosi commenti, tutti volti a scoprire l’identità del personaggio. La Pastorelli, ha commesso una gaffe che non è certamente passata inosservata. Secondo la sua opinione il cantante nascosto dietro la maschera del coniglio, potrebbe essere PUPO! Peccato però che il cantante fosse contemporaneamente impegnato con Wanda Nara e Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 4.

Milly e gli altri giurati sono rimasti senza parole e dopo qualche attimo di stupore, la conduttrice ha ripreso con lo show. Che dire, questo chiaro riferimento al programma rivale non ha fatto altro che accendere ancor di più i riflettori sullo Show!