Orietta Berti delusa per l’eliminazione ne “Il Cantante Mascherato”: la donna ha rivelato a “Italia Sì” qual è stato il suo errore

Ieri sera è andata in onda la prima puntata de “Il Cantante Mascherato“, nuovo programma televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e ispirato a The Masked Singer, stesso format in onda in Germania e negli Stati Uniti. Il programma prevede la partecipazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiscono in costume e mascherati. Gli otto personaggi di questa edizione sono: Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino Napoletano, Mostro, Pavone e Unicorno. Ci saranno quattro puntata e nell’ultima sarà decretato il vincitore di questo nuovo show condotto dalla Carlucci. La prima puntata ha ottenuto un risultato entusiasmante: più di quattro milioni di telespettatori hanno seguito l’esordio dello show della Carlucci, che ha vinto ampiamente la sfida con il Grande Fratello. Il primo eliminato è stato l’Unicorno. Al termine della puntata il personaggio è stato smascherato. Sotto il personaggio dell’Unicorno si celava Orietta Berti, che ha dovuto abbandonare il gioco.

Il Cantante Mascherato, la delusione di Orietta Berti

Orietta è stata la prima eliminata del nuovo programma di Milly Carlucci. La cantante era nascosta sotto alla maschera dell’Unicorno. L’arista si è esibita con “La luna bussò” di Loredana Bertè, ma a quanto pare la sua esibizione non ha convinto il pubblico. La Berti ha perso il ballottaggio con il Mastino Napoletano, di cui ovviamente non si conosce ancora l’identità, ed ha dovuto abbandonare il gioco. La cantante è stata ospite quest’oggi nella puntata di Italia Sì per parlare della sua esperienza, seppur breve, nel nuovo programma di Rai Uno. La Berti ha espresso tutta la propria delusione per l’eliminazione, la cantante avrebbe voluto gareggiare ancora e contendersi un posto in finale. La Berti ha svelato, secondo lei, quali potrebbero essere stati i motivi della sua eliminazione: “Forse ho sbagliato la scelta delle canzoni. Agli italiani piace l’acuto finale e io non l’ho fatto. Purtroppo è andata male” l’artista poi ha aggiunto “Ho preparato tante canzoni, mi spiace non poter continuare. Mi sono divertita molto”.

Nel frattempo cresce la curiosità per conoscere le altre personalità nascoste sotto la maschera. Qualcuno ha ipotizzato la presenza di Adriano Pappalardo o di Al Bano, ma al momento sono solo ipotesi. Nella prossima puntata probabilmente saranno svelati altri due protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci. Gli ottimi risultati dell’esordio potrebbero convincere la Rai a riproporre il format.