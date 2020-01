Con quest’ultima foto su Instagram, Ilenia Lazzarin ha lasciato tutti senza parole: il top che indossa è molto scollato e sotto è senza biancheria.

Ilenia Lazzarin vanta di un successo davvero clamoroso. Nota al pubblico italiano per il suo ruolo di Viola Bruni nella soap opera napoletana ‘Un posto al sole’, la giovane attrice detiene un successo davvero pazzesco. Non soltanto, badate bene, per la sua bravura, ma anche per la sua immensa bellezza. Nonostante la sua giovane età, Ilenia vanta di un fascino più unico che raro. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale Instagram. L’ultima, tra l’altro, risale a qualche ora fa. Quando, in ‘diretta’ dal suo camerino, l’attrice si è lasciata immortalare con indosso un top davvero molto scollato. Che, com’è giusto che sia, non fa altro che mettere in evidenza la scollatura davvero profondissima. E un altro dettaglio davvero ‘clamoroso’. Siete curiosi di saperne di che cosa parliamo? Tranquilli, come sempre vi sveleremo tutti i dettagli.

Ilenia Lazzarin, il top è super scollato: Instagram diventa di ‘fuoco’ per lo scatto

Nonostante sia mamma di uno splendido bambino di nome Roul, Ilenia Lazzarin non perde mai occasione di poter condividere, con i suoi numerosi, accaniti ed affezionati sostenitori, delle foto davvero mozzafiato. Sul suo canale Instagram, non a caso, la giovane attrice è solita interagire, seppure dietro lo schermo del suo telefonino, con i suoi followers. Sono davvero numerosi, c’è da dirlo. Ed è proprio per questo motivo che, in diverse occasioni, Ilenia ha cercato di comunicare con loro. Non a caso, pochissime ore fa, la giovane Lazzarin ha condiviso uno scatto fotografico davvero pazzesco. Come dicevamo precedentemente, si lascia immortalare nel suo camerino. Fino qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che Ilenia indossa un top davvero molto scollato. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio questa la foto che Viola Bruni de Un Posto al Sole ha condiviso sul suo canale social ufficiale lasciando tutti i suoi followers completamente senza parole. Da come si può chiaramente vedere, il top che indossa Ilenia è davvero molto scollato. Per questo motivo, non si può fare a meno di notare che, al di sotto di esso, la giovane Lazzarin non indossa alcun tipo di biancheria intima. Ovviamente, lo scatto ha riscosso un successo davvero clamoroso. Pensate, quasi 20 mila ‘likes’ per una foto davvero da urlo di Ilenia. In effetti, reazione differente non si poteva affatto avere. In questo scatto, ancora una volta, la Lazzarin è davvero splendida. Vero?

