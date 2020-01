Dopo il confronto con Imma Battaglia al Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha avuto uno sfogo appena terminata la puntata: cosa ha detto ai suoi compagni.

Sapevamo che sarebbe stata un quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero incredibile. E, almeno fino a questo momento, non sono state affatto deluse le aspettative. Seppure il reality sia iniziato da poco più di due giorni, è già accaduto di tutto: il confronto tra Serena Enardu e Pago; il bacio tra il cantautore sardo ed Adriana Volpe e la confessione di Licia Nunez di essere stata tradita dalla sua ex compagna Imma Battaglia. Durante la sua clip di presentazione, l’attrice de Le Tre Rose di Eva aveva confessato di aver avuto una storia d’amore con la politica napoletana per ben sette anni. Che, però, si è interrotta a causa di un suo tradimento con Eva Grimaldi. Sono proprio queste le parole che non sono affatto piaciute alla diretta interessata. Ed è per questo che, nella puntata di ieri, abbiamo assistito ad un confronto tra le due donne. Terminata la puntata, però, Licia ha avuto un duro sfogo con i suoi compagni. Ecco cosa è successo.

Licia Nunez, lo sfogo nella notte dopo il confronto con Imma al Grande Fratello Vip

La confessione di Licia Nunez sulla sua storia d’amore con Imma Battaglia non è assolutamente passata inosservata. È proprio per questo motivo che, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, tra l’attrice de Le Tre Rose di Eva e la sua ex compagna c’è stato un confronto in diretta televisiva. Confronto che, evidentemente, ha scosso e non posso la bellissima Nunez. Dal momento che, appena terminata la puntata, è stata la protagonista di un duro sfogo in compagnia di alcuni suoi compagni.

In compagnia di Andrea Denver e Rita Rusic, Licia Nunez si è lasciata andare ad un toccante sfogo appena terminata la puntata del Grande Fratello Vip. Puntata che, come dicevamo precedentemente, non è stata assolutamente facile per lei a causa del confronto con la sua ex compagna. In questa chiacchierata con il giovane modello, l’attrice de Le Tre Rose di Eva ha rivelato tutta la sua amarezza per le parole dette in diretta televisiva da Imma Battaglia. “Si è persino contraddetta”, dice la bellissima Licia ai suoi compagni. E, poi, conclude: “Queste sono lacrime di frustrazione, di rabbia”