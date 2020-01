La figlia di Johnny Depp, Lily Rose, è un incanto: le sue foto, pubblicate su Instagram, attirano milioni e milioni di like, il suo fisico è da urlo

Johnny Depp è uno degli attori più ammirati di Hollywood. Con la sua bravura e soprattutto con la sua straordinaria bellezza ha conquistato il cuore del pubblico mondiale. Johnny è amato e stimato a livello planetario. Le sue interpretazione ne La fabbrica di cioccolato e Pirati dei Caraibi (giusto per citare solo due pellicole di maggior successo) sono rimaste indelebili. Grazie al suo fascino ha conquistato tantissime belle donne. Johnny è stato fidanzato con Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder e con la supermodella Kate Moss. Nel 1983 si è sposato con con la make-up artist Lori Anne Allison e il loro matrimonio è durato solo tre anni. Dopo la storia con la Allison, l’attore è stato legato sentimentalmente alla cantante francese Vanessa Paradis, con la quale ha avuto due figli, Lily Rose e John Cristopher Depp.

Lily Rose Depp è uno schianto: la foto del fisico spettacolare su Instagram

Il protagonista di Pirati dei Caraibi è molto legato ai due figli. In un’intervista rilasciata alla televisione americana, Depp ha dichiarato di aver superato un periodo di depressione proprio grazie all’affetto di Lily Rose e John Cristopher. In particolare con la figlia, l’attore sembra aver un bellissimo rapporto: “Mi dice ogni cosa. Siamo super legati e sono molto orgoglioso di questa nostra relazione. Mi fido completamente di lei e delle sue scelte. Ma non credo arriverà mai il giorno in cui smetterò di preoccuparmi per lei”. Johnny sembra essere un padre molto premuroso. Grazie a loro pare sia riusciti a ritagliarsi una nuova parentesi dopo il matrimonio sfortunato con Amber Heard.

Lily Rose ha scelto la stessa carriera del padre: oltre ad essere divenuta prestissimo testimonial di una nota azienda di profumi, la ragazza ha recitato in alcuni film di successo come L’uomo fedele e il film Netflix The King. Lily Rose è veramente uno schianto, d’altronde ha due genitori di una bellezza straordinaria. L’attrice, metà statunitense e metà francese, ha un account Instagram molto seguito e le sue foto incantano il popolo del web. La figlia di Johnny mette in mostra un fisico spettacolo, oltre che una bellezza naturale.

Le sue foto sono piene di like e i commenti sono sempre super positivi. Il fascino sembra essere di famiglia. Johnny sarà sicuramente molto geloso della sua Lily Rose.