Luca Argentero, sapete chi è la sua ex moglie? È un’attrice famosa in Italia, ecco il nome.

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, Luca Argentero è uno dei più amati in assoluto. Si, perché, anche se non tutti lo ricordano, il bel torinese ha mossi i suoi primi passi in tv proprio all’interno del reality più spiato della tv. Era il 2003 quando Luca è entrato nella Casa più famosa di Italia, partecipando alla terza edizione del GF e classificandosi terzo. Un’esperienza, questa, che ha aperto una carriera ricca di successi per Argentero, che è diventato uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. Un attore che sta per diventare papà per la prima volta! Proprio così, perché la sua splendida compagna Cristina Marino è in dolce attesa. A comunicarlo sono stati proprio loro due, circa un mese fa, con un dolcissimo post su Instagram pubblicato sui rispettivi profili. Con Cristina, Luca vive una meravigliosa storia d’amore dal 2017. Ma forse non tutti sanno che l’ex gieffino è stato sposato dal 2009 al 2016. Sapete chi è la sua ex moglie? Si tratta di una nota attrice italiana. Scopriamo insieme il suo nome.

Luca Argentero, sapete chi è la sua ex moglie? È l’attrice e doppiatrice Myriam Catania

Luca Argentero e Cristina Marino formano una delle coppie più belle del momento. L’attore torinese è uno degli uomini più amati dalle donne. Il suo fascino fa impazzire milioni di fan, ma, nel suo cuore c’è spazio solo per la bellissima Cristina, in dolce attesa del loro primo bebè. La loro storia procede a gonfie vele dal 2017, ma forse non tutti sanno che, fino all’anno precedente, Luca era sposato con un’altra donna. Si tratta di Myriam Catania, attrice e doppiatrice, col quale Argentero è convolato a nozze dopo cinque anni di fidanzamento. Un amore lungo oltre dieci anni, che si è interrotto nel 2016. Un divorzio consensuale, però, quello della coppia, che ancora oggi mantiene un rapporto di affetto reciproco. E, se Luca ha voltato pagina con la giovane modella Cristina, anche Myriam ha una nuova vita, in compagnia del suo compagno Quentin Kammermann e del loro piccolo Jacques, di due anni. In una recente intervista, Luca ha dichiarato di essere felice che la sua ex moglie abbia trovato la sua strada e abbia avuto un figlio. Figlio che, come abbiamo detto, è in arrivo anche per lui e per la sua splendida fidanzata. Ecco il post con cui hanno annunciato la notizia ai fan:

Non sono meravigliosi?